Ведучий «Орла&Решки» поцілував отруйного ската

У Колумбії Кирило Макашов подружився не лише з місцевими жителями, а й з небезпечними тваринами

Колумбійський острів Сан-Андрес – екзотичний напрямок, про який нашому туристу практично нічого не відомо. Сан-Андрес хоч і належить Колумбії, але знаходиться від неї за 700 кілометрів, посеред Карибського моря. Там зовсім інше життя й інші люди. Якщо в Колумбії і є рай, то він тут – між джунглями і океаном.

– У різний час Сан-Андрес намагалися поділити між собою гватемальці, панамці та іспанці. Але зрештою цей прекрасний шматочок суші дістався саме колумбійцям, – розповів ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке Новий канал показує щосуботи, Кирило Макашов. – Вони дуже пишаються своїм островом, і не дарма. Це практично єдине місце в Колумбії, де є гарні піщані пляжі з прозорою блакитною водою. На материковій частині Колумбії такого не зустрінеш – там великі річки зливають у море бруд, тому вода всюди каламутна.

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На Сан-Андресі живуть колумбійці, які навчилися приручати небезпечних морських тварюк – скатів-хвостоколів. На хвості у них довгий гострий шип, вкритий отруйної слизом. Таким шипом скат-хвостокол вбив знаменитого зоолога Стіва Ірвіна (творець і ведучий програми «Мисливець на крокодилів»). Кирилу, на щастя, пощастило більше – він не тільки залишився живим після спілкування зі скатом, а й примудрився поцілувати його!

– У скатів і місцевих пацанів тут мир-дружба-жуйка. Хлопці водять цих тварин по воді, як надувні матраци! Я вперше побачив ручних морських дияволів, – здивувався ведучий тревел-шоу на Новому каналі. – Показуючи туристам ската, хлопці заробляють до 100 тисяч песо на день, це близько 25 доларів. Щоб зловити, їх приманюють рибою, пацани багато років їх годують, тому ті припливають на корм. Мені навіть дозволили поцілувати ската – на смак не надто приємно.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!