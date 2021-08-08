Вместо дельфинов — тунцы: Michelle Andrade занялась необычным плаванием

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) отправилась в Каталонию за приключениями

Если люди хотят новых, непривычных ощущений в воде, они обычно плавают с акулами, дельфинами, на крайний случай, с черепахами. А вот каталонцы любят это делать с… тунцами! Как все происходит и почему местные жители выбрали именно эту рыбу, рассказала Michelle Andrade — певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам.

— Каталонцы очень практичны. Одни местные товарищи, которые разводили тунца для ресторанов, подумали: почему бы не купать с этими рыбами всех желающих? За деньги, конечно же, — рассказала Michelle.

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Тунцам бросают специальный корм, чтобы они выплывали на поверхность, и люди могли с ними плавать. На желающих окунуться в новые ощущения надевают дайверский костюм, очки и трубку для плавания, а также ласты.

— Туши весом в 250 килограмм носились вокруг меня со скоростью 90 километров в час. Они все плыли, будто хотели меня сожрать! Но на самом деле эти тунцы абсолютно безопасны. И такие красивые! — отметила ведущая тревел-шоу на Новом канале. — К тому же, они не подплывают слишком близко — у них очень нежная кожа, которую боятся поранить. Даже друг с другом тунцы соблюдают социальную дистанцию.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!