Ведущий Орла&Решки Кирилл Макашов прыгнул с банджи

Поездка в Грецию со съемкой тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) запомнится Кириллу Макашову на всю жизнь

На недостаток экстрима ведущим тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, грех жаловаться. Они уже пили кровь с молоком в эфиопском племени, дрифтовали, сидя на капоте машины, и даже гуляли по одному из самых опасных районов в мире. А недавно ведущий Кирилл Макашов совершил один из самых экстремальных поступков в своей жизни — прыгнул с банджи!

— В Греции я впервые в жизни прыгнул с банджи. Пока летел с 70-метровой высоты, перед глазами пронеслась вся жизнь. За эти три секунды я даже успел помолиться, — улыбнулся Кирилл. — Это был самый страшный момент в моей жизни, я никогда ничего не боялся так, как тогда! Повторять не хочется.

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Для прыжка Кирилл выбрал самое привлекательное место в Греции — Коринфский канал. Он входит в топ-10 мест в мире для банджи-джампинга!

— Когда команда отсчитала первый раз до пяти, я не решился прыгнуть — схватился за поручни и стоял. Самое страшное, что банджи (длинный резиновый канат, на котором совершается прыжок, — прим. ред.) уже висит и тянет тебя вниз, она тяжелая. Ты не можешь просто шагнуть туда, ты не чувствуешь никакой страховки в этот момент. Только то, что тебя тянет вниз. Со второго раза я уже понял, что нужно прыгать.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!