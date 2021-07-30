Незвідана Португалія: топ-5 місць, де рідко бувають туристи

Все ще шукаєте, де провести відпустку? Пропонуємо побувати в країні на краю світу — Португалії, яка якраз відкрилася для туристів

З 26 липня Португалія відкрила кордони для українців — тепер кожен охочий може потрапити туди з негативним ПЛР-тестом. Ця країна багата пам’ятками і гарними місцями, але ми пропонуємо звернути увагу на непопулярні серед туристів маршрути, які «здали» Іван Дорн та Олександр Гудков — ведучі одного з випусків тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», яке показував Новий канал.

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Місце №1: оглядовий майданчик в Назаре

Містечко Назаре ідеально підходить для бюджетного вікенду — тут ні вокзалу, ні аеропорту. Тільки міні-автостанція. Він маленький — не знадобиться ні таксі, ні автобус, можна ходити пішки.

— Назаре — справжнісінька незвідана Португалія. Можу посперечатися, мало хто з туристів тут бував, а даремно. Тут така краса прямо на березі океану! — зазначив Іван Дорн. — Маленькі вузенькі вулички, невисокі будинки, компактні автомобілі — все ніби в зменшеному масштабі. Є навіть своя міні-арена для кориди!

Найкращий огляд Назаре — з майданчика в районі Сітіо.

— Назаре — це двоповерхове село. На першому поверсі знаходиться нова частина міста, а нагорі — стара. Район на горі називається Сітіо, — розповів Олександр Гудков. — На неї можна піднятися на фунікулері за 2,5 євро або пішки. Там, у самому центрі Португалії, знаходиться найкраща оглядова площадка. Вважайте, що це португальський пупок!

Місце №2: старий маяк у Назаре

Назаре — містечко, в яке щорічно з’їжджаються серфінгісти з усього світу. А все тому, що тут одні з найбільших хвиль.

— Ціна за вхід на місцевий маяк символічна — 1 євро, — зазначив один з провідних святкового сезону тревел-шоу на Новому каналі Олександр Гудков. — У Назаре під водою знаходиться величезний каньйон, по якому вода йде як по трубі та вихлюпується, як з трампліна. Саме тому в Назаре — найвищі хвилі в світі. Розмір хвиль часом перевищує 30 метрів у висоту! Особисто я від такої потужності біг би світ за очі — навіть стояти на маяку було страшно. Але тут з’явився цілий рух big wave serfing.

Місце №3: палац передостаннього короля Португалії

Португальський палац Буссако був побудований передостаннім королем країни Карлушем I Мучеником. А зараз з нього зробили п’ятизірковий готель.

— Тут зупиняються монархи, президенти, кінозірки, письменники та інша знать. Палац побудований в стилі мануеліно — це коли звалили в купу готику, ренесанс, мавританський стиль і додали східну нотку, — поділився враженнями Іван Дорн. — Я раніше бачив таке тільки в музеях — розписні стіни, автентичні стільці, що збереглися з тих часів… І спав я на тому ж ліжку, на якому спав португальський принц!

Місце №4: португальський Хогвартс

Коїмбра — перша столиця Португалії. Тут знаходиться найстаріший університет Португалії, він входить у п’ятірку найстаріших університетів Європи. Життя цього маленького міста будується навколо університету. Саме тут навчаються студенти, з яких Джоан Роулінг скопіювала образи учнів Хогвартса. Вони кожен день ходять в чорних мантіях і дотримуються дивних традицій.

Місце №5: священне місто Фатіма

Фатіму називають містом, в якому можна замолити абсолютно всі гріхи — його вважають священним. Тут творилися справжні дива. Кажуть, сто років тому до трьом місцевим пастушкам з’явилася сама Діва Марія. Вона передавала дітям пророцтва, які потім збувалися. На честь цього чуда в місті побудували базиліку та площу для молитов, на якій може поміститися 200 тисяч чоловік.

Якщо в Каннах існує своя знаменита червона доріжка, то в Фатімі є своя біла доріжка. Правда, по ній ходять не зірки, а грішники. Щоб замолити свій гріх, потрібно пройти весь шлях по доріжці на колінах.

Ще там є анатомічний восковий театр — яка частина тіла болить, ту і треба спалити на лікувальному вогні. Тут є воскові ноги, руки, голова, навіть внутрішні органи — кишечник, печінка, легені та навіть груди! Частини тіла спалюють у величезному святилищі — до нього люди несуть свічки. Хто маленькі, хто побільше, а хто — взагалі двометрові.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!