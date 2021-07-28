Уличная еда в Стамбуле: что обязательно стоит попробовать в Турции

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» на Новом канале Michelle Andrade сдала точки, в которых ей было вкуснее всего

Уличная еда есть везде. Но турки любят продавать ее по-особенному и устраивать целое шоу, чтобы привлечь к себе клиента. В какие точки обязательно стоит заглянуть, если вы собираетесь на отдых в Стамбул, рассказала Michelle Andrade — певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

— Наверное, главный талант турков — делать из приготовления еды шоу. Посудите сами. Кто самый эпатажный повар в мире? Турок Нусрет Гекче — тот самый, который посолил мясо с локтя и получил за это движение 35 миллионов подписчиков в Instagram и состояние в 40 миллионов долларов, — размышляет Michelle. — А кто самый улыбчивый повар в мире? Правильно — турок Бурак Оздемир, который прославился на весь мир абсурдно гигантскими блюдами. Но на улице турецких городов есть свои звезды. Сдаю явки и пароли!

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Место №1: сок с фейерверком

Гуляя по кварталу Сиркеджи, вы точно не пропустите сокодава Булента Аби. Всего за доллар он нальет вам апельсиновый сок с салютом!

— Сам сок очень сладкий, но главное — это атмосфера, которая окружает это место. Держа фейерверк в руках, я чувствовала себя на каком-то празднике! — отметила ведущая тревел-шоу на Новом канале.

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Место №2: лаваш с булгуром

Гуляя возле главпочтамта в Стамбуле, вы точно услышите голос сурового шефа Али. У него особенный стиль — орет на всех, кто приближается к киоску, и бросает еду, как собакам. Но людям это нравится — к Али все время выстраивается очередь.

— Он заставил меня перейти в очередь, когда я просто проходила мимо, хотя я вообще не хотела в ней стоять, — смеется девушка. — Али продает лучший в городе чии-кефте — лаваш, в который заворачивают пасту из булгура и томатов. Стоит от 0,74 доллара (20 грн).

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Место №3: мороженое

В Турции есть дондурмисты — это люди, которые продают мороженое. Они — главные уличные шоумены. Они дразнят, а иногда и пугают прохожих, размахивая перед ними пустыми рожками и даже целыми палками мороженого. За 2 доллара они и развлекут вас, и накормят вкуснейшим местным мороженым.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!