Michelle Andrade набила татуировку в честь «Орла&Решки»

Певица на всю жизнь запечатлела на теле память о ярких съемках тревел-шоу

До недавнего времени тело Michelle Andrade — певицы и ведущей проекта «Орел&Решка. Земляне», который по субботам показывает Новый канал — украшали пять татуировок. Но недавно их стало на две больше, а вдохновением стала работа в тревел-шоу.

— Это было очень спонтанно! Думала, что уже никогда не буду набивать новые тату — в какой-то момент они перестали мне нравиться. Но когда мы прилетели в Латинскую Америку на съемки «Орла&Решки», я почувствовала какие-то хорошие перемены, — рассказала девушка. — И тут наша продюсер Оля Малашенко говорит: «Michelle, у нас будет выходной в Колумбии, я записала нас на тату. Пойдешь?» Я сразу же согласилась, хотя даже не знала, что хочу бить.

Michelle Andrade ушла в монастырь

До последнего певица не знала, какими будут ее новые татуировки. Но идея родилась сама собой — теперь на запястье Michelle Andrade красуются сердечко и самолет. Они символизируют любовь к путешествиям и посвящены съемкам «Орла&Решки».

— Мне было все равно, где мы сделаем тату, но нам очень повезло. Когда подошли к тату-салону, подумали: «Что это за трущобы?!» Издалека здание выглядело ужасно! — вспоминает ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Но когда зашли внутрь, приятно удивились: студия выглядела шикарно, нам встретился очень хороший мастер, и я поняла, что мы попали в правильные руки.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирилла Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!