Michelle Andrade ушла в монастырь

Ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) побывала в болгарском Иерусалиме

В двух часах езды от столицы Болгарии Софии есть город Рила. Туристы приезжают туда кататься на лыжах, а местные — в Рильский монастырь, который называют болгарским Иерусалимом. Michelle Andrade — певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам — даже переночевала в этом храме.

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Монастырь больше напоминает крепость. В центре — каменный храм и 700-летняя смотровая башня. Двор окружен чем-то вроде крепостной стены, но в ней находятся келии монахов, старинная библиотека и комнаты для паломников. В эти комнаты пускают и обычных туристов. Такой ночлег обойдется в 30 левов (около 500 грн).

— В монастыре есть устав, с которым нужно считаться. Важно прилично одеваться, обязательно прикрывать руки и ноги. В 9 вечера ворота монастыря закрываются. Ночевать здесь считается большой благодатью, — рассказал Michelle Andrade местный священник.

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В монастырской комнате ничего лишнего — кровати, столы, иконы. Но этого более чем достаточно, чтобы полноценно отдохнуть и набраться сил перед сложным днем.

— Там было чистенько и прохладно. Я чувствовала себя, как на какой-то маленькой даче, — рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале. — А какой вид из окна! Природа — лес, река, которая мощно звучит!

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.