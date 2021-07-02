Ведучий «Орла&Решки. Земляни» катався на машині Кім Кардаш’ян

Найвідоміша блогерша в світі їздила на цьому ж автомобілі Вірменією, коли прилітала в гості на батьківщину

Вірменія — батьківщина багатьох знаменитостей, про яких знає весь світ. Вірменське коріння є у французького шансоньє Шарля Азнавура (справжнє ім’я — Шахнур Азнавурян), вокаліста гурту System of a Down Сержа Танкяна, футболіста Генріха Мхітаряна, співачки Шер (ім’я при народженні — Шерілін Саркісян). Але найвідоміша вірменка — блогерка Кім Кардаш’ян.

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У 2015 і 2019 роках Кім разом з родиною відвідувала свою історичну батьківщину. Перший раз вона присвятила подорожі цілий сезон свого реаліті-шоу, а під час другого відвідування країни хрестила там своїх дітей. Вірменією вона пересувалася не на розкішному лімузині або Range Rover, а на мінівені. Нещодавно на цій же машині Єреваном (столиця Вірменії, — прим. ред.) катався Кирило Макашов — ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал.

— Саме на цьому мікроавтобусі їздила Кім Кардаш’ян, коли прилітала в Єреван. І, знаєте, її смаку я повністю довіряю, адже її колишній чоловік — найбагатший репер у світі (мова йде про Каньє Веста, — прим. ред.), — сміється Кирило. — Кім могла б дозволити собі і якийсь Maybach, але вона — багатодітна мати, їй було потрібно вмістити в машину всіх дітей.

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Які цікаві місця відвідали Кирило Макашов і його співведуча, співачка Michelle Andrade, дізнаєтеся вже в цю суботу, 3 липня, о 10:00.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою і Антоном Зайцевим — об 11:00.