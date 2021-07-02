Ведущий «Орла&Решки. Земляне» катался на машине Ким Кардашьян

Самая известная блогерша в мире ездила на этом же автомобиле по Армении, когда прилетала в гости на родину

Армения — родина многих знаменитостей, о которых знает весь мир. Армянские корни есть у французского шансонье Шарля Азнавур (настоящее имя — Шахнур Азнавурян), вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна, футболиста Генриха Мхитаряна, певицы Шер (имя при рождении — Шерилин Саркисян). Но самая известная армянка — блогерша Ким Кардашьян.

Иван Дорн мог заменить Андрея Беднякова в «Орле&Решке»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)



В 2015 и 2019 годах Ким вместе с семьей посещала свою историческую родину. Первый раз она посвятила путешествию целый сезон своего реалити-шоу, а во время второго посещения страны крестила там своих детей. По Армении она передвигалась не на роскошном лимузине или Range Rover, а на минивэне. Недавно на этой же машине по Еревану (столица Армении, — прим. ред.) катался Кирилл Макашов — ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

— Именно на этом микроавтобусе ездила Ким Кардашьян, когда прилетала в Ереван. И, знаете, ее вкусу я полностью доверяю, ведь ее бывший муж — самый богатый рэпер в мире (речь идет о Канье Уэсте, — прим. ред.), — смеется Кирилл. — Ким могла бы позволить себе и какой-то Maybach, но она — многодетная мать, ей было нужно уместить в машину всех детей.

«Не знала, за что держаться»: Michelle Andrade — об экстремальном дрифте на багажнике

Какие интересные места посетили Кирилл Макашов и его соведущая, певица Michelle Andrade, узнаете уже в эту субботу, 3 июля, в 10:00.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.