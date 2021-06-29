Michelle Andrade — об экстремальном дрифте на багажнике: Не знала, за что держаться

Во время съемки тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) певице показали, чем на досуге увлекаются ливанцы

Жители Ливии очень любят скорость, поэтому в почете у них спорткары. Иногда кажется, что они вообще забили на правила дорожного движения — могут даже не держать руль во время поездки. Но ливанцы уверяют: они водят, как боги, и в аварии не попадают. С одним из таких гонщиков — владельцем спорткара Анджело — каталась певица Michelle Andrade во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

— Скорость — наша страсть. Отец подарил мне спортивную тачку в 15 лет. Если у ливанцев есть деньги, они дарят детям на дни рождения машины, даже если у тех еще прав нет, — отметил парень.

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Развлечения ливанцев также связаны со скоростью — они выезжают на гоночные треки и дрифтят (проходят повороты на максимальной скорости с заносами, — прим. ред.) от души.

— Анджело привез меня на гоночный трек «Монте-Верде». Это святое место для ливанских мужчин. Только здесь они могут отвести душу и выжать из своих стальных коней максимальную скорость, — рассказала Michelle Andrade.

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Сначала девушку покатали в машине, но она даже не догадывалась, что самое страшное ждет ее впереди. Потому что после дрифта певицу посадили на багажник, сказали крепко держаться руками за спойлер и… продолжили дрифтить на безумной скорости!

— Я очень боюсь скорости, когда водитель начал очень быстро ехать и дрифтовать — это было так дико! — рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале. — А я была еще в платьице, с кудряшками… Не знала, за что держаться, было очень страшно. Но я доверилась водителю — он был очень сосредоточен, все контролировал и знал, что делает. Повторять не рекомендую, но посмотреть можно.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.