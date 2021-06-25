Ведущие Орла&Решки пообщались с ливанцами, пережившими страшную трагедию: Спустя почти год после взрыв

Кирилл Макашов и Michelle Andrade показали, как после мощного взрыва в бейрутском порту изменился город. И поговорили с медсестрой, которая спасала детей в разрушенной больнице

4 августа 2020 года назвали черным днем в истории Ливана. В ту пятницу в шесть часов вечера местные жители возвращались с работы домой. Мужчины встречались с друзьями, женщины забирали детей из садов, парни и девушки спешили на свидания. Но их жизни навсегда изменил мощный взрыв в бейрутском порту, который разрушил половину города. Как Бейрут восстановился спустя почти год после катастрофы, и что вспоминают о том страшном дне местные жители, рассказали певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов — ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам.

— Примерно в 18:00 мы услышали взрыв, через несколько секунд — второй, гораздо мощнее. После него пропала связь, никто не мог дозвониться своим близким и узнать, что случилось, живы ли они. Дороги были завалены стеклами и обломками, машины — разбиты. Это был ужас, не могу найти слов, чтобы описать тот день, — рассказал один из ливанцев Кириллу Макашову.

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По официальной версии, возле элеватора находился склад, на котором хранилось 2700 тонн взрывоопасной аммиачной селитры. Во время ремонтных работ искра от сварки подожгла селитру, начался пожар, и она сдетонировала. Взрыв стер с лица земли бейрутский порт и разрушил здания в радиусе 10 километров. Он забрал жилье у 300 тысяч ливанцев. Тяжело ранил шесть тысяч и убил 210 человек. Момент взрыва запечатлели многочисленные камеры. Так, весь мир облетело видео, случайно снятое во время свадебной фотосессии в Бейруте в момент взрыва. Michelle Andrade удалось пообщаться с его автором — местным фотографом Ибрагимом.

— Первое, что я подумал: «Это конец». В смысле, конец света. Когда произошел взрыв, земля под ногами ходила ходуном. На город опустилась черная туча. Ни я, ни жених с невестой не пострадали, но в тот момент мы вообще не понимали, что происходит, — вспоминает мужчина. — Молодожены были в состоянии такого аффекта, что поехали в ресторан и хотели продолжать свадьбу. Но увидели, что ресторан разрушен, и только тогда все отменили. Я потом проматывал это видео по кадрам — на нем видно, как ударная волна сначала вогнула стекла вовнутрь на полметра, а потом они выгнулись наружу и взорвались.

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На следующий день после взрыва ливанцы со всех уголков страны начали приезжать в Бейрут. Бедные и богатые, мусульмане и христиане — объединились все. Они расчищали дороги, разгребали завалы, собирали город по осколкам. Каждый человек стал супергероем для своей страны. Как, например, медсестра Памела, с которой во время съемок «Орла&Решки» пообщался Кирилл Макашов. Во время взрыва она находилась в отделении патологии новорожденных.

— Я сразу побежала спасать детей. Не могла просто взять и убежать. Недоношенные малыши лежали в инкубаторах, но из-за взрыва те разбились. Больница очень пострадала. Не знаю, как дети выжили, — рассказала Памела ведущему тревел-шоу на Новом канале. — Физически я могла перенести только троих. Электричества не было, лифты не работали, лестница была разрушена. Как могла, пробиралась на улицу, потом прошла еще пять километров с малышами на руках до ближайшей больницы.

Спустя почти год после катастрофы Бейрут сложно узнать. Но ливанцы приложили максимум усилий, чтобы восстановить свою столицу и помочь друг другу вернуться к нормальной жизни.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.