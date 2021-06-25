Новый каналОрел и РешкаНовости

Спустя почти год после взрыва: ведущие «Орла&Решки» пообщались с ливанцами, пережившими страшную трагедию

Ведущие Орла&Решки пообщались с ливанцами, пережившими страшную трагедию: Спустя почти год после взрыв

Кирилл Макашов и Michelle Andrade показали, как после мощного взрыва в бейрутском порту изменился город. И поговорили с медсестрой, которая спасала детей в разрушенной больнице

4 августа 2020 года назвали черным днем в истории Ливана. В ту пятницу в шесть часов вечера местные жители возвращались с работы домой. Мужчины встречались с друзьями, женщины забирали детей из садов, парни и девушки спешили на свидания. Но их жизни навсегда изменил мощный взрыв в бейрутском порту, который разрушил половину города. Как Бейрут восстановился спустя почти год после катастрофы, и что вспоминают о том страшном дне местные жители, рассказали певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов — ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам.

Ведущие Орла&Решки пообщались с ливанцами, пережившими страшную трагедию: Спустя почти год после взрыв

— Примерно в 18:00 мы услышали взрыв, через несколько секунд — второй, гораздо мощнее. После него пропала связь, никто не мог дозвониться своим близким и узнать, что случилось, живы ли они. Дороги были завалены стеклами и обломками, машины — разбиты. Это был ужас, не могу найти слов, чтобы описать тот день, — рассказал один из ливанцев Кириллу Макашову.

Ест 10 кг мяса в день: Michelle Andrade подружилась с домашним львом

Ведущие Орла&Решки пообщались с ливанцами, пережившими страшную трагедию: Спустя почти год после взрыв

По официальной версии, возле элеватора находился склад, на котором хранилось 2700 тонн взрывоопасной аммиачной селитры. Во время ремонтных работ искра от сварки подожгла селитру, начался пожар, и она сдетонировала. Взрыв стер с лица земли бейрутский порт и разрушил здания в радиусе 10 километров. Он забрал жилье у 300 тысяч ливанцев. Тяжело ранил шесть тысяч и убил 210 человек. Момент взрыва запечатлели многочисленные камеры. Так, весь мир облетело видео, случайно снятое во время свадебной фотосессии в Бейруте в момент взрыва. Michelle Andrade удалось пообщаться с его автором — местным фотографом Ибрагимом.

— Первое, что я подумал: «Это конец». В смысле, конец света. Когда произошел взрыв, земля под ногами ходила ходуном. На город опустилась черная туча. Ни я, ни жених с невестой не пострадали, но в тот момент мы вообще не понимали, что происходит, — вспоминает мужчина. — Молодожены были в состоянии такого аффекта, что поехали в ресторан и хотели продолжать свадьбу. Но увидели, что ресторан разрушен, и только тогда все отменили. Я потом проматывал это видео по кадрам — на нем видно, как ударная волна сначала вогнула стекла вовнутрь на полметра, а потом они выгнулись наружу и взорвались.

Ледяная вода и крутые спуски: ведущий «Орла&Решки» побывал на экстрим-туре в испанской пещере

На следующий день после взрыва ливанцы со всех уголков страны начали приезжать в Бейрут. Бедные и богатые, мусульмане и христиане — объединились все. Они расчищали дороги, разгребали завалы, собирали город по осколкам. Каждый человек стал супергероем для своей страны. Как, например, медсестра Памела, с которой во время съемок «Орла&Решки» пообщался Кирилл Макашов. Во время взрыва она находилась в отделении патологии новорожденных.

Ведущие Орла&Решки пообщались с ливанцами, пережившими страшную трагедию: Спустя почти год после взрыв

— Я сразу побежала спасать детей. Не могла просто взять и убежать. Недоношенные малыши лежали в инкубаторах, но из-за взрыва те разбились. Больница очень пострадала. Не знаю, как дети выжили, — рассказала Памела ведущему тревел-шоу на Новом канале. — Физически я могла перенести только троих. Электричества не было, лифты не работали, лестница была разрушена. Как могла, пробиралась на улицу, потом прошла еще пять километров с малышами на руках до ближайшей больницы.

Спустя почти год после катастрофы Бейрут сложно узнать. Но ливанцы приложили максимум усилий, чтобы восстановить свою столицу и помочь друг другу вернуться к нормальной жизни.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.

новости орел и решка