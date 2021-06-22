Крижана вода і круті спуски: ведучий «Орла&Решки» побував на екстрим-турі в іспанській печері

Антон Зайцев з тревел-шоу на Новому каналі вирушив на пошуки пригод в околиці міста Леон

На півночі іспанської провінції Леон розташована печера Вальпоркеро. На перший погляд, вона здається звичайним туристичним місцем – і це так, якщо вибрати простий маршрут. Але за 550 євро туристи можуть вирушити у тригодинний похід через саме серце печери. Так і зробив Антон Зайцев – ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке Новий канал показує щосуботи.

Їсть 10 кг м’яса в день: Michelle Andrade подружилася з домашнім левом

Ця печера – дітище підземної річки, яка тисячі років міліметр за міліметром пробивала собі шлях назовні й одночасно з цим створювала химерні форми з каменю. У печері є кілька залів – наприклад, «Маленькі дива», в якому сталактити та сталагміти через незвичайні форми отримали назви «Орган», «Пізанська вежа», «Свята з дитиною». Але найцікавіше починається далі – екстремальний спуск по воді.

– Першою перешкодою виявилася крижана вода. Це було дуже холодно – мені здавалося, що замерз навіть мозок. Друга складність – круті спуски. Головним було стрибнути просто на камені. Це неймовірно страшно, – зізнався ведучий тревел-шоу на Новому каналі. – Але найстрашнішим став стрімкий спуск по вузькому темному кам’яному тунелю!

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою і Антоном Зайцевим – об 11:00