Michelle Andrade подружилась с домашним львом

Во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) певица побывала в гостях у коренного дубайца, который живет со львом

В Дубае хищные кошки в моде, настолько, что они живут в домах вместе с людьми, как домашние животные. Для нас это очень странная традиция, но для дубайцев держать дома львов — часть культуры предков, это здесь законно. Недавно с хозяином экзотического животного познакомилась Michelle Andrade — певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал. Азиз — коренной дубаец, льва Лео ему подарила королевская семья Дубая.

— Лев ест 10 килограмм еды в день — куриные грудки, красное мясо, куриную печень. В месяц его содержание обходится в 11-12 тысяч долларов, — рассказал Азиз девушке.

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Просто так завести дикое животное в Дубае нельзя. Сначала нужно получить государственное разрешение, обеспечить специальные условия — клетку и ветеринара.

— С дикими животными в Дубае все строго. За поход со львом в магазин могут впаять штраф больше 100 тысяч долларов и отправить кошатника на 6 месяцев в тюрьму, — рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Так что Лео ездит только в гости к друзьям Азиза, у которых тоже львы.

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Строгий режим и расходы на содержание и питание — это еще не все, к чему надо быть готовым, заводя у себя дома дикую кошку.

— Всегда, когда держишь дома льва, будешь получать шрамы — он же играет, — добавил Азиз.

Но перспектива оставить на теле памятный шрам не смутила Michelle Andrade. Она подружилась со львом и даже гладила хищника.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым — в 11:00.