Ведучий «Орла&Решки. Земляни» Кирило Макашов пив кров з молоком в ефіопському племені

Новий ведучий тревел-шоу на Новому каналі побував в гостях у племені пузатих чоловіків боді, які сидять на дуже дивній дієті

В долині річки Омо — області південних народностей Ефіопії — живе 56 первісних племен. У гості до одного з них — племені боді — відправився Кирило Макашов — ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке Новий канал показує по суботах.

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Щоб задобрити місцевих жителів, хлопець серйозно підготувався: купив на ринку подарунки —жувальний тютюн (боді вірять, що він вбиває бактерії в роті), сіль (це універсальна валюта в ефіопських племенах), леза для гоління, мило і кавове лушпиння.

— Ніколи не знаєш, що у диких ефіопських племен на думці та як вони зустрінуть білого туриста. Тому я вирішив взяти з собою двох охоронців, — сказав Кирило. — У самому племені на мене дивилися, ніби я якийсь ненормальний. І лише після того, як вождь дав добро, можна було розглянути боді ближче.

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Боді відрізняються від інших племен тим, що у чоловіків тут величезні, натягнуті, як барабан, животи. Здається, вони зараз тріснуть! Але це не вада, а ознака міцного здоров’я і сексуальності. Така краса, до речі, не виростає сама по собі — щоб відростити живіт, чоловіки п’ють молоко та кров корови.

— Спочатку вони прив’язують корову, щоб пустити їй кров — протикають шию стрілою. А потім кров змішують з молоком. При цьому молоко звертається шматочками, але вони все одно випивають літр такого напою залпом, — здивувався ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — Виглядають вони після цього не найщасливішими, адже кров дуже погано перетравлюється.

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П’ють цю далеко не найприємнішу рідину протягом шести місяців, поки готуються до племінного конкурсу краси — щороку товстуни дефілюють перед старійшинами. Найпузатіший отримує довічний статус героя і може вибрати собі дружину. Якщо захоче ще одну дружину, повинен знову шість місяців відрощувати живіт. Під час підготовки до конкурсу чоловіки не тільки сидять на молочно-кривавій дієті, але і лежать пластом в окремій хатині — бояться поворухнутися, щоб не спалити зайву калорію. І тільки після весілля боді можуть розслабитися і схуднути.

«Орел&Решка» не був би «Орлом&Решкою», якби ведучий сам не спробував мерзенний напій.

— Кров згорнулася і стала не рідиною, а одним цілим… Але я встиг це лизнути, — з огидою згадує Кирило.

Слідкуйте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою й Антоном Зайцевим — об 11:00.