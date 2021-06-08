Ведущий «Орла&Решки» спустился в самую большую соляную пещеру в Европе

Антон Зайцев из тревел-шоу на Новом канале рассказал об интересном, но не самом популярном месте в Испании

В 100 километрах от столицы Испании Барселоны расположен небольшой городок Кардона. Его история связана с древним замком — одной из главных крепостей Каталонии, которая величественно возвышается над городом. А еще тут находится самая большая соляная пещера в Европе — недавно в ней побывал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает Новый канал, Антон Зайцев.

— В Кардоне есть залежи соли, которые были найдены еще две тысячи лет назад. Когда-то на этом месте работали соляные шахты, на которых добывали пищевую соль. Со временем соль закончилась, а пещеры остались, — рассказал Антон. — Туда за 12 евро охотно пускают туристов.

Ведущие «Орла&Решки. Земляне» побывали в месте, где зародилось человечество

Пещера находится на глубине 86 метров. Она украшена очень красивыми естественными узорами — это связано с тем, что у каждого вида соли (а их тут три — магниевая, калийная, пищевая) — свой цвет.

— В этой пещере живут, наверное, самые счастливые в мире летучие мыши с обостренным чувством прекрасного, потому что тут волшебно — как в гостях у Снежной Королевы, — отметил ведущий тревел-шоу, которое показывает Новый канал.

Следите всей семьей за приключениями ведущих «Орла&Решки. Чудеса света» по субботам в 11:00. Новый сезон тревел-шоу — «Земляне» – с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — по субботам в 10:00 на Новом канале!