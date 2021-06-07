Ведущие «Орла&Решки. Земляне» побывали в месте, где зародилось человечество

Кирилл Макашов и Michelle Andrade отправились на поиски приключений в Кению

Кению часто называют «колыбелью человечества». И это не просто так — африканскую страну пересекает Великая рифтовая долина — место, где, как предполагают ученые, зародилось человечество. Недавно там побывали ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов. Девушка посмотрела на долину с высоты птичьего полета.

— Где-то здесь, в гигантском разломе земной коры нашли останки самого древнего предка человека — австралопитека по имени Люси. Именно отсюда люди расселились по всей планете, — рассказала певица Michelle Andrade. — Это самая большая загадка человечества — как от волосатой обезьяны произошел вид, который сейчас создает небоскребы и летает на Марс? Археолог Геральд Матюшин утверждает, что в рифтовой долине выше радиационный фон, поэтому обезьяны и эволюционировали. А вот кенийский епископ Бонифас Адойо уверен, что никакой обезьяны не было, и что человека создал Бог.

Ведущая «Орла&Решки» провела ночь на краю света

В этой же долине, в 100 километрах от Найроби, находится озеро Найваша. Некоторые ученые связывают с ним одну из версий рождения человека — теорию водной обезьяны.

— Ученый Макс Вестенхофер считает, что предок человека жил на мелководье, поэтому стал ходить на двух ногах, потерял шерсть и получил длинный нос, чтобы защищаться от воды. Возможно, именно на этом озере обезьяна превратилась в человека, — рассказал ведущий тревел-шоу на Новом канале Кирилл Макашов. — Но все это было миллионы лет назад, а сейчас тут национальный парк, где живет куча зверья и около 400 видов птиц.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым по субботам в 10:00. Новые выпуски сезона «Чудеса света» — по субботам в 11:00 на Новом канале!