Ведуча «Орла&Решки» провела ніч на краю світу

Василіса Хвостова з тревел-шоу на Новому каналі шукала пригоди, проходячи шлях Святого Якова в Іспанії

У яких тільки місцях не бувала ведуча Василіса Хвостова зі зйомками тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке щосуботи показує Новий канал: у небезпечних африканських країнах, на екзотичних островах і вулканах, у пустелях… Тепер її скарбничка пригод поповнилася ночівлею на краю світу.

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Під час проходження шляху Святого Якова в Іспанії дівчина заїхала на мис Фіністерре — скелястий обрив, який виступає в океан на три кілометри. Перекладається його назва як «край світу». І це не просто так.

— У середні віки, коли Землю вважали плоскою, цю точку уявляли краєм світла. Сьогодні ця теорія спростована, але на мис все одно часто приїжджають туристи — подивитися, як сонце поринає в океан, — розповіла ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — Протягом кількох століть мандрівники, які подолали шлях святого Якова, приходили саме сюди. Бо де ще, як не тут, почати нове життя? Пілігрими спалювали весь свій одяг і перероджувалися, немов птах Фенікс.

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У середині XIX століття тут був побудований маяк, який показував шлях кораблям. Він працює до цих пір. А поруч з ним є будинок, в якому облаштували класний готель для заможних пілігримів — у ньому і провела ніч Василіса. Які ще пригоди чекали ведучу на шляху Святого Якова, дізнаєтеся в свіжому випуску тревел-шоу.

Дивіться всією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00. Прем’єра нового сезону — «Земляни» з ведучими Michelle Andrade і Кирилом Макашовим — у суботу, 5 червня, о 10:00 на Новому каналі!