Самое большое кадило в мире и мощи Святого Иакова: ведущие «Орла&Решки» прошли путь Сантьяго

Василиса Хвостова и Антон Зайцев из тревел-шоу на Новом канале не без приключений дошли до финальной точки паломнической дороги Эль Камино де Сантьяго — собора Святого Иакова

Эль Камино де Сантьяго, или путь Святого Иакова — паломнический маршрут к мощам Святого Иакова, одного из учеников Христа, которые находятся в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. Люди с разных уголков Европы ежегодно отправляются в этот путь — существует около 20 маршрутов его прохождения. Недавно Эль Камино де Сантьяго прошли Василиса Хвостова и Антон Зайцев — ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое Новый канал показывает по субботам.

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Финальная точка пути — собор Святого Иакова. Это одна из главных святынь христианского мира, наряду с храмом Гроба Господнего в Иерусалиме и собором Святого Петра в Ватикане. Он одновременно вмещает в себя тысячу человек, но даже таких масштабов не хватает — в докарантинные времена сюда устремлялось огромное количество паломников.

— После нескольких дней, недель, а то и месяцев пути паломник будет поражен, зайдя в этот собор. Несмотря на толстые стены и общую монументальность, он невероятно изящный — повсюду резные колонны, огромные керамические ангелы в сверкающих одеждах. И в самом центре — величественная статуя самого Иакова на золотом троне, — отметил Антон Зайцев. — Но главная святыня — мощи святого Иакова — скрыта от глаз туристов.

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Есть в соборе еще кое-что невероятное и впечатляющее. Например, самое большое кадило (металлический сосуд на цепочках для религиозных обрядов, — прим. ред.) в мире!

— Обычно кадило небольшое, но в соборе Святого Иакова оно весит 80 килограмм, а для его наполнения нужно еще 40 килограмм угля и ладана. Чтобы его раскачать, требуется восемь священников, по храму оно летает со скоростью 70 километров в час. Если честно, стоять возле него было страшно — казалось, оно может попасть мне по лбу, — призналась ведущая тревел-шоу на Новом канале Василиса Хвостова. — Три раза за всю историю собора сосуд обрывался и улетал в разных направлениях. К счастью, обошлось без жертв.

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Почему это кадило настолько огромное? Ответ связан с паломниками, которые проходили долгий путь к собору в средние века. Они часто оставались ночевать в храме после дороги, а так как в пути удавалось помыться нечасто, в соборе стоял ужасный запах. Вот церковники и придумали, как с этим бороться.

Следите всей семьей за приключениями ведущих «Орла&Решки. Чудеса света» Василисы Хвостовой и Антона Зайцева по субботам с 10:00. Премьера нового сезона тревел-шоу — «Земляне» с ведущими Michelle Andrade и Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале!