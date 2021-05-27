Как познакомились ведущие Орел&Решка. Земляне Michelle Andrade и Кирилл Макашов

Первое впечатление может быть обманчивым — так и случилось с новыми ведущими тревел-шоу «Орел&Решка» на Новом канале, когда они увидели друг друга

Новому сезону «Орла&Решки» — новых ведущих! Уже в субботу, 5 июня, певица Michelle Andrade и блогер Кирилл Макашов отправятся навстречу приключениям в сезоне «Земляне» на Новом канале. Они узнают больше о разных народах и развенчают множество стереотипов. В первую очередь — друг о друге, ведь встретившись впервые, ребята не были уверены, что сработаются.

— Когда я только увидела Кирилла, подумала: «Блин, какой скучный мальчик». Это было еще до того, как мы пообщались — чисто визуальное впечатление. Он был одет в английском классическом стиле. И не шутил тогда еще так классно. Наверное, со временем научился у меня, — смеется Michelle Andrade. — Если серьезно, не знаю, чем я заслужила такого партнера. Ведь очень много зависит от человека, с которым ты ведешь проект. У Кирилла всегда хорошее настроение, он всегда поддержит и поможет.

Ведущая «Орла&Решки» гуляла в недрах ледника

Если Michelle Andrade боялась, что ее соведущий окажется скучным, то Кирилл переживал, что ему достанется напарница со звездной болезнью.

— Когда Елена Синельникова (генеральный продюсер «Орла&Решки», — прим. ред.) сказала, с кем я буду проходить пробы, подумал: «О, звезда с галочкой в Instagram, знаем мы таких людей…» Когда увидел Michelle Andrade вживую, удивился, насколько она простая! — признался ведущий «Орла&Решки. Земляне» на Новом канале Кирилл Макашов. — Кажется, мы сразу же сработались и начали шутить вместе.

Что получилось из совместной работы ребят — увидите совсем скоро. Премьера тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» с ведущими Michelle Andrade и Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале!