Ведущая «Орла&Решки» гуляла в недрах ледника

Василиса Хвостова из тревел-шоу на Новом канале увидела уникальные пещеры

После экзотических и иногда даже опасных стран ведущие тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света», которое показывает по субботам Новый канал, отправились за новыми приключениями в Европу. И начали свой путь с самой дорогой страны — Швейцарии. Там Василиса Хвостова и Антон Зайцев наслаждались невероятной красотой одной из самых фотографируемых вершин в мире — горы Маттерхорн. И не только.

— На специальном лифте можно спуститься в недра ледника. То есть, я реально находилась в леднике! Там было холодно, как в холодильнике. Но ничего — лучше сохранюсь, — смеется Василиса Хвостова. — Там было видно не только лед, но и кристаллики снега в расщелинах.

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Прямо в леднике предприимчивые швейцарцы выдолбили целую систему пещер с огромными ледяными скульптурами. Сказать, что зрелище впечатляющее — ничего не сказать.

— В голове не укладывается, что кому-то хватило сил все это построить. Я полчаса там походила и не чувствовала ног, а люди выдалбливали эти пещеры часами! — поделилась впечатлениями ведущая тревел-шоу, которое показывает Новый канал.

Смотрите всей семьей новые приключения ведущих «Орла&Решки. Чудеса света» Василисы Хвостовой и Антона Зайцева по субботам в 10:00. Премьера нового сезона — «Земляне» с ведущими Michelle Andrade и Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, на Новом канале!