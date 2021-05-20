Жизнь в трущобах и прыжок с 4-километровой высоты: что пережили ведущие «Орла&Решки. Земляне»

Совсем скоро вы увидите, какие приключения ждали Michelle Andrade и Кирилла Макашова в новом сезоне самого популярного украинского тревел-шоу. А пока — небольшой спойлер!

Быть ведущими «Орла&Решки» — не только ездить по самым интересным уголкам планеты и жить в красивых отелях, но и регулярно преодолевать свои страхи и сталкиваться с экстремальными условиями. В этом убедился ведущий сезона «Земляне», премьеру которого Новый канал покажет в субботу, 5 июня, блогер Кирилл Макашов.

– Все, кто мог сказать, сказали нам, что было очень жестко отправить ведущих на съемки первых двух выпусков в Эфиопию и Кению. Я видел, как люди живут в трущобах. Там, кстати, можно очень дешево купить дом, но когда вы увидите эти условия… Жаль, что камера не передает запахи, — отметил Кирилл.

Michelle Andrade и Кирилл Макашов стали ведущими сезона «Орел&Решка. Земляне»

Досталась доля экстремальных приключений в реальном мире и соведущей Кирилла — украинско-боливийской певице Michelle Andrade. Она прыгнула с парашютом с четырехкилометровой высоты!

— Я думала, что смелая… До того, как мы поднялись в самолете на высоту, и тренер сказал: «Ну все, сейчас будем прыгать». У меня начали потеть руки, я стала ощущать, как сильно бьется сердце. Открылась дверь, самолет мчал с такой скоростью, что я даже не успевала дышать! И самое ужасное — тренер попросил вытянуть руки и ноги назад, а я думала: «Нет, я хочу держаться за все, что вижу!» Не знаю, как описать словами свободное падение, но это очень страшно! — поделилась впечатлениями ведущая нового сезона тревел-шоу, которое покажет Новый канал. — Но, когда приземляешься, такое впечатление, будто с тебя сняли весь груз, все плохое, и ты стал другим, более сильным человеком.

В новом сезоне ведущие будут много общаться с местными жителями и не только. Например, Кириллу Макашову и Michelle Andrade посчастливилось погулять в окружении диких животных.

— Я ездил в Национальный парк Кении! Едешь, а там зебры и буйволы ходят просто по дороге, без забора. Когда спрашиваешь у местных, безопасно ли это, тебе говорят: «Сто процентов!» Правда, когда едешь мимо кустов, в которых лежит львиный прайд, думаешь иначе… Но это надуманные моменты, ведь, по сути, это обычный парк, просто в нем живут экзотические животные, — рассказал Кирилл. — Еще я очень близко подъезжал к бегемотам. Когда ты первый раз его видишь, думаешь: «Это что вообще, это кто?» Они коричневые, с розовым пузом и маленькими ушами. Очень смешные, но очень опасные!

Смотрите всей семьей премьеру тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» с новыми ведущими — певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале!