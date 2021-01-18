Ведуча Орла&Решка показала справжнє життя африканського рибальського острову

Василиса Хвостова познакомилась с жительницей Уганды, которая рассказала ей правду о тамошних порядках

Уганда – бедная страна на востоке Африки, которая известна благодаря настоящему чуду света – озеру Виктория. В этот красивый, но бедный край отправилась команда тревела «Орел&Решка». Ведущему Антону Зайцеву удалось провести уик-энд с безлимитной карточкой и увидеть все положительные стороны Уганды, а вот Василиса Хвостова со 100 долларами в кармане вынуждена была познакомиться с другой, не очень приятной стороной страны. Одной из точек, которые она посетила, стал остров рыбаков Кими.

– Плыла я туда на лодке, поэтому издалека все выглядело прикольно – птички летают, маленькие домики, много рыбацких лодок, – говорит ведущая. – Но как только подплываешь ближе, открывается ужасная картина – развалины, антисанитария, гадкий запах.

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Василиса Хвостова познакомилась с женщиной, которая и работает, и живет в одном доме. Хотя и домом назвать это сложно… Там нет мебели, даже стола, кроватью служит матрас, пищу готовят на углях в кладовке.

– Потом я пошла прогуляться по острову, – рассказывает ведущая. – По периметру берега пришвартованы рыбацкие лодки, внутри друг на друге стоят полуразвалившиеся сараи, где живут люди, бегают дети, гуляют куры, повсюду мусор. Но, если присмотреться, на острове есть все, что и в любом городе: рынок, школа, бар с бильярдом, а также кинотеатр, где одновременно показывают на двух телевизорах боевик и футбол. Просто выглядит оно все бедно.

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Вся жизнь на острове строится вокруг рыбной промышленности. Рыбалка там считается очень престижной профессией, ведь в день человек может заработать до пяти долларов – огромные деньги для Уганды. Правда, заработок они сразу пропивают в баре или тратят на «продажную любовь».

– У нас здесь очень много проституток, – рассказала ведущей знакомая африканка. – Они выбрали эту профессию, потому что не хотят тяжело работать. В Уганде есть даже понятие «секс ради рыбы» – женщины вступают с мужчинами в сексуальные отношения, чтобы получить пищу. К сожалению, на острове почти каждый третий – больной ВИЧ. Рыбаки делают все, что хотят. Они могут иметь до шести женщин в день и затем возвращаются в семью. В результате – болезни, инфекции и нищета.

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Показатели смертности в Уганде – одни из самых высоких в мире. Из тысячи новорожденных умирает 67. А взрослые здесь даже не доживают до 40 лет. Врачи с материка приезжают раз в восемь месяцев, а плыть в больницу – очень дорого для местных.

– Через час пребывания на острове Кими уже хочется отсюда сбежать, – делится Василиса. – Сплошная беднота и безнадежность. Понаблюдав хоть немного, начинаешь еще больше ценить, где и как ты живешь.

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