Ведуча Орла&Решки зібрала місця, які вас точно вразять

Настя Івлєєва з легендарного тревелу побувала на гірськолижному курорті в Алмати, де кожне місце – знахідка для туриста

Неймовірно красиві гори, смачна місцева кухня та привітні люди – це все захопить вас під час подорожі до столиці Казахстану – міста Алмати. Особливо вражає тамтешня краса взимку, коли все вкрите снігом. Саме цей край покажуть у свіжому випуску тревелу «Орел&Решка. Дівчата» (Новий канал).

«Де є гори і сніг, там обов’язково буде гірськолижний курорт», – подумала ведуча програми Настя Івлєєва. Тож вона знайшла найцікавіший для туристів «Oi-Qaragai» (що в перекладі означає «Лісова казка»), відпочила там і зібрала ТОП-3 місця, які ви точно маєте побачити на власні очі.

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Юрта-ресторан

– Ось ця гігантська юрта-ресторан вважається найбільшою у світі, – розповідає ведуча. – Її діаметр – майже 20 метрів. З 2015 року вона навіть має запис у Книзі Рекордів Гіннеса.

Усі деталі у юрті зроблені, враховуючи традиції, і кожна щось означає. Прозорий купол символізує небосхил, а слугує для того, щоб до юрти потрапляло сонячне світло. Багато стрічок, які підвішені під стелею, символізують для казахів зірки та Чумацький шлях. Місцеві вірять, що різнокольорові гірлянди відганяють від їхніх будинків злих духів і приваблюють добрих.

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«Місце Сили»

– Тут надзвичайно потужний енергетичний потік, який здатен виконати будь-яке бажання, – розповідає Настя. – Особливої назви в цієї статуї-піраміди немає, написано просто «Місце Сили». Щоб бажання здійснилося, потрібно стати і прислухатися до себе. Кажуть, що саме тут енергетичний стовп піднімається з земних надр до неба. Тож слід сфокусуватись на собі, подумати про найзаповітніше бажання, торкнутись піраміди, не забути кинути монетку на удачу (без цього ніде й ніяк) – і магія почне діяти.

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Гори

Так, ми нічого не плутаємо. Саме гори, їх краса і могутність і є третьою пам’яткою. У Казахстані там можна прогулятися пішки, поїздити по снігу квадроциклами (до речі, цим займалася співведуча Насті Івлєєвої Юля Коваль), політати над ними у вертольоті чи повітряній кулі. А ще, звісно, підкорити їх на лижах чи сноуборді.

– Тут є аж 18 трас для катання. Їх загальна довжина – 20 кілометрів, – каже ведуча. – Тож не можу поїхати звідси, не покатавшись. Вперше за мою історію в «Орел&Решка» стану на лижі та з’їду з гори. І це буде ціле шоу, я вам обіцяю.

Пообіцяла – зробила. Як же вона з’їжджала… Та що тут розповідати? Подивіться самі! Вже цієї суботи о 10:00 вмикайте Новий канал та насолоджуйтесь випусками «Орел&Решка. Дівчата» з Алмати та «Орел&Решка. Чудеса світу» з Уганди.