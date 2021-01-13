Ведуча «Орла&Решки» познайомилася з «винною принцесою»

А ще скуштувала найдорожче та найексклюзивніше вино долини Рейну

Долина річки Рейн – головний винний регіон Німеччини. Тут вирощують знаменитий виноград сорту Рислінг. Також відомо, що цей край славиться великою кількістю середньовічних замків. Так от, уявіть, винних погребів тут ще більше. Тож ведуча тревелу «Орел&Решка. Чудеса світу» (Новий канал) Василіса Хвостова вирішила познайомитися з місцевим вином, та й не тільки з ним. Вона знайшла справжню «винну принцесу».

– «Винна принцеса» – це така посада, яка представляє наш винний регіон у світі, – розповідає володарка цього звання Катарина Фладунг. – Обирається дівчина лише на рік. Щоб стати нею, потрібно, насамперед, любити вино. За титул борються 13 дівчат з тринадцяти винних регіонів долини Рейну. Щоб перемогти, потрібно знатися на вині, адже на виборах судді ставлять запитання про його виробництво. Бути «принцесою вина» – це автоматична можливість не лише поїздити по різних містах своєї країни, а й побачити весь світ. Якось мені пощастило упродовж двох тижнів пожити у Гонконгу. Там я представляла наше німецьке вино.

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Знайомством та екскурсією володіннями «принцеси» і винним погребом нічого не закінчилося. За планом була дегустація найдорожчого та найексклюзивнішого вина долини Рейну. Йому аж 19 років.

– Ice-wine або «крижаного вина» залишилось лише 11 пляшок, – розповідає Катарина. – Називають його так, бо врожай цього винограду збирають після перших заморозків. Це робиться для того, щоб уся вода у винограді замерзла. Тоді під час віджиму з ягід виходить лише дуже концентрований сік, і смак у вина дуже багатий, інтенсивний, а ще солодкий. Кожна крапля такого вина – на вагу золота. Вартість пляшки – 94 євро (3280 грн).

Дивіться повний випуск «Орла&Решки. Чудеса світу» з німецької долини річки Рейн на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі подорожі вмикайте щосуботи о 10:00 в ефірі.