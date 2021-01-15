Ведучий «Орла&Решки» був за крок до смерті в Уганді

Екстремальний спуск перетворився з розваги на небезпечне випробування

На екваторі, у самому центрі Африки знаходиться її гігантське блакитне серце – озеро Вікторія. Саме до цього неймовірного чуда світу вирушила команда тревелу «Орел&Решка». Вікенд змусив ведучих пережити весь спектр емоцій: захват від озера, здивування від місцевої їжі, жах від умов життя людей і, звісно, адреналін. У ведучого програми Антона Зайцева його було навіть занадто, адже тамтешня розвага мало не коштувала йому життя.

– Озеро Вікторія дало життя величезній африканській річці Ніл. Вона вважається найдовшою на планеті, – розповідає ведучий. – Ніл бере свій початок у північній частині озера Вікторія, долає савани, пустелі, гігантські мегаполіси та через шість тисяч кілометрів впадає у Середземне море. У самих витоках Нілу утворилися небезпечні пороги. Тут влаштовують екстремальні розваги – рафтинг бурхливою річкою.

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Антон Зайцев не міг пройти повз таку можливість. Тож, заплативши 160 доларів, вирушив назустріч небезпечним пригодам.

– Для розігріву зустрічаємо перший поріг із назвою «ранковий душ», – каже ведучий. – Насправді, адреналін зашкалює, але це ще «дитячий поріг». Наступні десять кілометрів зустрічаємо пороги, де кожен небезпечніший за попередній. Та жодне з цих випробувань не може зрівнятись з тим, що чекало на нас далі.

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Врешті Антон доплив до порогу п’ятої категорії складності, який назвав «гігантською м’ясорубкою». І не дарма, адже тут він був за крок до смерті. Його човен накрило неймовірно сильним потоком, і ведучий опинився під водою. Випірнути було майже неможливо.

– Цей поріг треба було проходити ближче до берега, де течія трохи слабша. Але я розгубився, – зізнається Антон. – Мій капітан намагався повернути вбік сам, але зрозумів, що не встигає, тож вирішив пройти поріг на швидкості. Але й це не вдалося, тож човен перекинувся. Я намагався знайти хоч якусь опору, щоб випірнути й набрати повітря, але течія тягнула вниз, а вода сильно била по голові. Так страшно мені не було ніколи в житті.

Як ведучому «Орел&Решка. Чудеса світу» вдалося врятуватися, та чим закінчилася смертельно небезпечна розвага – дивіться у суботу, 16 січня, о 10:00 на Новому каналі.