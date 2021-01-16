Ведущая Орла & Решки собрала места, которые вас точно поразят

Настя Ивлеева из легендарного тревела побывала на горнолыжном курорте в Алматы, где каждое место – находка для туриста

Невероятно красивые горы, вкусная местная кухня и приветливые люди – все это ждет вас во время путешествия в столицу Казахстана – город Алматы. Особенно поражает местная красота зимой, когда все покрыто снегом. Именно этот край покажут в свежем выпуске тревела «Орел&Решка. Девчата» (Новый канал).

«Где горы и снег, там обязательно будет горнолыжный курорт», – подумала ведущая программы Настя Ивлеева. Поэтому она нашла самый интересный для туристов «Oi-Qaragai» (что в переводе означает «Лесная сказка»), отдохнула там и собрала ТОП-3 места, которые вы точно должны увидеть собственными глазами.

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Юрта-ресторан

– Вот эта гигантская юрта-ресторан считается самой большой в мире, – рассказывает ведущая. – Ее диаметр – около 20 метров. С 2015 года она даже имеет запись в Книге Рекордов Гиннеса.

Все детали в юрте сделаны, учитывая традиции, и каждая что-то значит. Прозрачный купол символизирует небосвод, а служит для того, чтобы в юрту попадал солнечный свет. Множество лент, которые подвешены под потолком, символизируют для казахов звезды и Млечный путь. Местные верят, что разноцветные гирлянды отгоняют от их домов злых духов и привлекают хороших.

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«Место Силы»

– Здесь очень мощный энергетический поток, который способен исполнить любое желание, – рассказывает Настя. – Особого названия у этой статуи-пирамиды нет, написано просто «Место Силы». Чтобы желание исполнилось, нужно стать и прислушиваться к себе. Говорят, что именно здесь энергетический столб поднимается из земных недр к небу. Поэтому следует сфокусироваться на себе, подумать о самом заветном желании, коснуться пирамиды, не забыть бросить монетку на удачу (без этого нигде и никак) – и магия начнет действовать.

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Горы

Да, мы ничего не путаем. Именно горы, их красота и мощь и являются третьей достопримечательностью. В Казахстане там можно прогуляться пешком, поездить по снегу на квадроциклах (кстати, этим занималась соведущая Насти Ивлеевои Юля Коваль), полетать над ними на вертолете или воздушном шаре. А еще, конечно, покорить их на лыжах или сноуборде.

– Здесь есть целых 18 трасс для катания. Их общая длина – 20 километров, – говорит ведущая. – Поэтому не могу уехать отсюда, не покатавшись. Впервые за мою историю в «Орел&Решка» встану на лыжи и съеду с горы. И это будет целое шоу, я вам обещаю.

Пообещала – сделала. Как же она съезжала… Да что тут рассказывать? Посмотрите сами! Уже в эту субботу в 10:00 включайте Новый канал и наслаждайтесь выпусками «Орел&Решка. Девчата» из Алматы и «Орел&Решка. Чудеса света» из Уганды.