«Я думала, что мы заглохли и падаем»: ведущая «Орла&Решки» – об экстремальном полете

Приключение, где она получила адреналина больше, чем нужно, произошло во время путешествия в Германию

Долина реки Рейн – край в самом сердце Германии. Она считается одним из чудес Европы. Именно в эту красоту отправилась команда тревела «Орел&Решка». Пока ведущий Антон Зайцев осматривал местные достопримечательности и природу на земле, его соведущая Василиса Хвостова решила ознакомиться с видами с неба. И арендовала она не обычный самолет или вертолет, а небольшой трюковой летательный аппарат. Поэтому спокойная экскурсия превратилась в экстремальное приключение.

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Перед полетом пилот провел девушке инструктаж по пользованию парашютом. Он сразу предупредил, мол, если что-то пойдет не так, нужно выпрыгивать и возвращаться на землю таким образом. Уже тогда Василиса заподозрила что-то необычное.

– Пилот так сильно меня пристегнул, что я вообще не могла двигаться ни влево, ни вправо, – прокомментировала ведущая.

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Полет начался довольно спокойно.

– Какая же красивая долина Рейна, – была в восторге Хвостова. – Эти маленькие домики, яркие виноградники, багровые леса – настоящее чудо света. И среди всей этой красоты, на берегах реки виднеется множество средневековых замков.

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Когда Василиса полностью расслабилась, начались приключения. Вертолет стал делать сальто и разные другие трюки. Пилот исполнял в воздухе различные фигуры высшего пилотажа. В конце ведущая посмотрела на долину реки Рейн не только с высоты птичьего полета, но и вниз головой. И это тоже был еще не конец. Затем у самолета просто выключился мотор, а Василиса чуть не потеряла сознание от страха.

– Я думала, что мы заглохли и падаем, – начала кричать ведущая во время свободного падения.

Чем закончилось экстремальное приключение Василисы – смотрите в полном выпуске «Орел&Решка. Чудеса света» из долины Рейна на сайте и на YouTube Нового канала.