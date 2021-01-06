Ведучий «Орла&Решки» дізнався секрет довголіття

Щоправда, для цього потрібно відвідати Південний Казахстан

Південний Казахстан – наступна зупинка команди тревелу «Орел&Решка. Чудеса світу». Неймовірної краси місцин там справді дуже багато, але одне з найбільш вражаючих та чаруючих – озеро Каїнди, поблизу столиці Алмати. Саме туди й вирушив ведучий Антон Зайцев.

– Це, напевно, найбільш незвичайне озеро, яке ми тільки бачили, – каже ведучий. – З гладі води виростає затоплений ліс. Дерева стирчать, наче голки, і виглядає це надзвичайно красиво й водночас дуже дивно. Наче в цьому озері затонула сотня кораблів, а з-під води стирчать голі щогли. Та найцікавіше те, що дерева не виросли з дна. Просто якось стався обвал, який перегородив річку, і вона затопила ущелину.

Озеро дуже холодне. Навіть влітку температура підіймається максимум до +6 градусів. Через це під водою сформувався справжній чарівний світ. Уявіть, над водою – стовбури, а під нею – зелені та пухнасті дерева.

– Спершу можна подумати, що під водою дерева зберегли свої голки, але це не так, – розповідає Зайцев. – На місці хвої поселилися водорості і створили дивне смарагдове намисто на гілках. Попри те, що озеру Каїнди більше ста років, жодне дерево в ньому досі не згнило й не зіпсувалося. І все завдяки крижаній воді.

Але просто екскурсією все не закінчилося. Перебуваючи там, ведучий розкрив секрет вічної молодості.

– Тут така природна криокамера, – розповідає Зайцев. – Все, що знаходиться нижче рівня води, заморозилося й законсервувалось на довгі-довгі роки. Ну все, дівчата, секрет молодості розкритий – приїжджаєте в Казахстан, занурюєте голову в Каїнди – і вуаля.

Чесно кажучи, порада сумнівна. Перевіряти не дуже хочеться. Але повний випуск «Орла&Решки. Чудеса світу» з Південного Казахстану переглянути варто – це вже факт. Шукайте його на сайті або на YouTube Нового каналу. А свіжі подорожі вмикайте в ефірі ТБ щосуботи о 10:00.

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