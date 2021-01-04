Ведучий «Орла&Решки» приручив беркута

Сходити на полювання з цим хижим птахом йому вдалося під час подорожі до Південного Казахстану

Південний Казахстан – це місце, де дивуєшся на кожному кроці: люди, їхні звичаї, національні вбрання, традиційна кухня і неймовірної краси краєвиди. Все це показала команда легендарного тревелу «Орел&Решка» (Новий канал). Після знайомства з красою ведучий Антон Зайцев вирішив поринути у світ традицій цього краю. Найбільш захопливе, але недешеве задоволення з усіх – це полювання з беркутами. Його вартість – тисяча доларів (близько 28 тисяч гривень). Але за цю ціну вам не просто розкажуть все про ручних птахів, а й організують справжнє полювання з ними.

– Казахів-мисливців у традиційних вбраннях називають тут беркучі, – розповідає ведучий. – Беркучі і його птах – це особливий симбіоз, який тут називають саят. Між ними є дуже сильний зв’язок, можна сказати, що телепатичний. Колись казахи зрозуміли, що краще приручити беркута, ніж самим ганятися за здобиччю по степу. Птах висліджує здобич і сам її вбиває.

Спочатку Антон Зайцев навчився просто зазивати птаха спеціальним кличем та ловити його рукою

– Це крилатий бомбардувальник, – прокоментував ведучий. – Він важкий, кілограмів шість. А ще в нього такі пазурі, наче мою руку дере ведмідь. Своїм величезним дзьобом беркут може пробити череп вовку, а лапами переламати хребет козулі.

І навіть таким близьким знайомством із птахом нічого не закінчилося. Ведучий наважився піти з хижаком на справжнє полювання. Дізнався, до речі, великий секрет: перед цим беркутів не годують кілька днів.

– Ми зібралися командою мисливців з птахами і на конях. Супроводжував нас барабанщик. І це не заради розваги, а, щоб направити здобич у потрібне місце – під удар птахів, – розповідає Зайцев. – Беркут може побачити здобич на відстані чотирьох кілометрів.

Голодні ігри пройшли вдало – птах Антона зловив зайця. Довго не хотів віддавати свою здобич та хизувався нею. Та все ж, коли вдалось забрати пухнастого, його відпустили. Заєць залишився неушкодженим, беркут задоволеним та гордим, а відважний ведучий – з враженнями на все життя.

Які ще пригоди подарував ведучим «Орла&Решки. Чудеса світу» Південний Казахстан – дивіться повний випуск на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі подорожі вмикайте на ТБ щосуботи о 10:00.

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