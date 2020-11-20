Ведуча «Орла&Решки» зняла готельний номер за 28 тисяч доларів

Такі розкоші вона дозволила собі під час подорожі в Дубай

Дубай – сучасна східна казка. У місто, де панує атмосфера багатства та розкоші, вирушила команда тревелу «Орел&Решка. Дівчата», що показує Новий канал. Анастасія Івлєєва отримала 100 доларів, а у Юлії Коваль була «золота» картка. І тут, як ви розумієте, почалося щось неймовірне, адже стриматись у Дубаї з безлімітним кешем складно.

Ведучі «Орла&Решки» побували в центрі кратера вулкану

Вертоліт. Саме такий вид транспорту Юлія обрала, щоб просто дістатися свого готелю. А заодно й місто з висоти пташиного польоту подивитися. Але, як виявилося, летіла ведуча не до готелю, а до салону оренди VIP-автомобілів.

– Арабські Емірати – країна-лідер за кількістю лакшері-автомобілів на квадратний метр, – розповідає ведуча. – Моя машина коштувала стільки, скільки цілий автопарк малолітражок. Вона може розігнатися до 100 км/год за три секунди. А максимальна її швидкість – 328 км/год. Почувалася головною на дорозі. Це вартує цих грошей.

Ведуча «Орла&Решки» літала над морем у відкритому вертольоті

Зі швидкістю світла, у всіх значеннях цього словосполучення, Юлія Коваль доїхала до свого готелю Atlantis The Palm. Він розташувався на самій верхівці насипного острову Пальма Джумейра.

– Мій готель виглядав, як величезний східний палац, – коментує ведуча-щасливиця. – На його території знаходиться басейн, аквапарк, дельфінарій, ресторани, дитячий ігровий центр, SPA-центр, салон краси, фітнес-центр, бутики і, звісно ж, найкращі в усьому Дубаї номери.

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28 тисяч доларів… Лише вдумайтеся – 28 тисяч доларів! Саме стільки коштував номер Юлії. Фірмовий люкс знаходиться на 22-му поверсі готелю, куди піднімає особистий ліфт. Хоча, якщо бути точним, весь поверх і є номером.

– Мій номер починався з величезного мармурового коридору. З нього – двері у масажний кабінет, дві гостьові спальні, дві ванні кімнати, бар із більярдом та шахами, а вкінці коридору – розкішна вітальня з роялем. Також столова на 16 осіб та головна спальня з шикарним ліжком. З неї – вихід на балкон, звідки відкривається краєвид на все місто з найвищої точки. Я не вірила власним очам. Відчуття, наче стала шейхом, – ділиться ведуча з Новим каналом.

Скільки тисяч доларів загалом витратила Юлія Коваль у Дубаї, та чим займалась Анастасія Івлєєва зі 100 доларами – дивіться у свіжому випуску «Орел&Решка» в суботу о 10:00 на Новому каналі.