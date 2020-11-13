Ведущая «Орла&Решки» летала над морем на открытом вертолете

Безумный поступок она совершила, наблюдая самый романтичный закат на планете

Остров Санторини – один из самых дорогих и красивых курортов в мире. В этом райском уголке Греции отдыхают, женятся и проводят медовые месяцы голливудские звезды. Этот остров самый белоснежный и инстаграмный в Греции. Именно туда и полетела команда культового тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» (Новый канал).

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Одной из самых больших ценностей острова является закат. Его называют самым романтичным на планете.

– Утверждают, что закат здесь настолько красив, что BBC выбрали это место для съемок последнего заката прошлого тысячелетия, – рассказал ведущий Тревел Антон Зайцев.

Ведущий «Орла&Решки» поднялся на гору Олимп

Если для обычного туриста с небольшим бюджетом лучшее место, чтобы увидеть закат, является замок Святого Николая, то богачи выбирают вертолет. Можно арендовать на острове гигантского «черного ворона» и наблюдать чудо света прямо с неба.

– Эта услуга так и называется – западный вертолетный тур, – рассказала ведущая. – Посмотреть закат, как птица, стоит тысячу евро за 15 минут. Это же настоящее ванильное небо! Розовые, пурпурные, персиковые и красные оттенки перемешал в себе санторинский закат. Это отдельное чудо света!

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Но на этом эмоции Василисы Хвостовой не закончились. Для еще более острых ощущений и впечатлений пилот вертолета открыл дверь полностью. И ведущая «Орла&Решка» летала над морем, размахивая ногами в воздухе, как в детстве на качелях.

Что еще поразило ведущих легендарного тревела «Орел&Решка» – смотрите уже в эту субботу в 10:00 на Новом канале.