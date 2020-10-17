Рекомендации «Орла&Решка»: что посмотреть в Скопье?

Команда легендарного украинского тревел-шоу, которое с недавних пор показывает Новый канал, впервые за всю историю проекта побывала в Северной Македонии

За почти десять лет существования проект «Орел&Решка» впервые побывал в Северной Македонии, которая приятно удивила команду. Одной из остановок легендарного тревел-шоу стала столица страны – город Скопье.

– Он одни из самых древних в Европе, история города насчитывает более двух тысяч лет, – рассказала ведущая «Орла&Решки. Девчата» Анастасия Ивлеева. – За это время кому только Скопье не принадлежал – римлянам, грекам, туркам, болгарам и сербам. Поэтому главные его достопримечательности – дело рук разных народов.

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Старинных достопримечательностей в городе немного, зато все они впечатляют – или своей историей, или архитектурой. К тому же, посетить их можно бесплатно. Так что рекомендует посмотреть «Орел&Решка. Девчата» в столице Северной Македонии:

Крепость Кале

– В такой вид ее привели скандинавские викинги в XI веке, – рассказывает Анастасия Ивлеева. – А потом активно использовали сербы, турки, австро-венгры и югославы. Крепость возвышается в самом центре столицы, и вид с нее на город просто фантастический.

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Каменный мост

– Когда-то его использовали для публичных казней, – говорит ведущая «Орла&Решки. Девчата», которое отныне показывает Новый канал. – Сегодня считают, что всем, кто перейдет по мосту с хорошими намерениями и чистым сердцем, будет сопутствовать удача. Построили его полторы тысячи лет назад римляне, и состоит он из сплошных каменных блоков. В 1944 году мост заминировали немцы, но после взрыва он выстоял.

Картинная галерея в бывшей бане

– Третья старинная достопримечательность Скопье досталась городу от турок, – объясняет Настя Ивлеева. – Помещение в красивом восточном стиле планировали открыть как хамам, но сейчас там находится картинная галерея. Дело в том, что дочь османского правителя, который построил баню, решила испытать ее до открытия. Но там ее укусила змея, и девушка умерла. Убитый горем правитель запретил там купаться и приказал навсегда закрыть хамам.

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Главный вокзал

– Других старинных достопримечательностей в Скопье не осталось, – говорит ведущая тревел-шоу. – Потому что в 1963 году по городу прошлось страшное землетрясение, которое разрушило почти все. Македонцы восстановили столицу и настроили новых памятников. Единственное, что не стали трогать, – помещение главного вокзала, его оставили, как печальную память. Там до сих пор висят часы, которые остановились как раз в тот момент, когда произошло землетрясение.

Больше о Северной Македонии смотрите уже сегодня, 17 октября, в «Орел&Решка. Девчата» в 11:00 на Новом канале!