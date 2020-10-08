Ведуча «Орла і Решки» показала найдорожчий маєток Туреччини

Його вартість становить 150 мільйонів доларів

Подорожами у Туреччину нікого не здивуєш. Вже давно чимало українців віддають перевагу відпочинку там. Тим паче цьогоріч, коли країна стала однією з небагатьох, які у період пандемії відкрили свої кордони для туристів.

Ведуча «Орла і Решки» побувала в турецькій Антарктиді

Помандрувала у Туреччину і команда легендарного українського шоу «Орел і Решка». Як завжди, вони відшукали місця, до сьогодні невідомі для великої кількості туристів.

– У всі часи найбагатші та найзнаменитіші люди селилися біля берегів Босфору, – розповідає ведуча «Орел і Решка. Чудеса світу» Василіса Хвостова. – І нерухомість там – одна з найдорожчих у світі. Хоча за своєю архітектурою це хитромудро збудовані невисокі будиночки з безліччю вікон і, зрозуміло, видом на протоку.

Ведучий «Орла і Решки» знайшов Ноїв ковчег

Споглядаючи маєтки, команда тревел-шоу натрапила й на найдорожчий будинок у Туреччині.

– Його за 150 мільйонів доларів купив для своєї дружини шейх Катару, – розповідає ведуча «Орел і Решка. Чудеса світу», яке відтепер виходить на Новому каналі. – І він найдорожчий у Туреччині. Хоча, якщо чесно, навколо були й красивіші будинки. Бо в цього і стіни обдерті, і дах незрозуміло з чого. Важко повірити, що він коштує таких грошей.

Куди ще вирушила команда «Орла і Решки» та що побачила? Дивіться вже завтра, 10 жовтня, о 10:00 на Новому каналі!