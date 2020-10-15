Ведучий «Орла&Решки» показав, як живуть наркоторговці

Легендарне українське тревел-шоу, яке відтепер виходить на Новому каналі, побувало у столиці найнебезпечнішого штату Мексики

Про Чиваву більшість знають зі слів запальної пісні, але це ще й столиця мексиканського штату. До того ж, найнебезпечнішого. Лише за минулий рік там сталося 35,5 тисяч убивств. А все тому, що в Чиваві мешкають найвпливовіші наркоторговці країни та світу, які таким чином з’ясовують стосунки та встановлюють свій авторитет.

– Через Чиваву щорічно проходить три мільярди наркодоларів. Майже стільки заробляють Netflix або Facebook, – розповідає ведучий «Орел&Решка. Чудеса світу» Антон Зайцев. – Але у штаті всі мовчки терплять. Тому що наркокартелі забезпечують зарплатнею вчителів, які навчають їхніх дітей, лікарів, які їх лікують, адвокатів, які захищають, та архітекторів, які зводять їм будинки.

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Команда «Орла&Решки» побувала в найбагатшому районі Чивави та побачила розкішні маєтки місцевих наркоторговців.

– Якщо побачите подвійний 12-метровий паркан із колючим дротом, а за ним – віллу, не сумнівайтеся, там живе наркоторговець, – пояснює Антон Зайцев. – Зазвичай вони мешкають у районі Аркадас, який неофіційно називають Наркадасом. Інші, звичайні мексиканці, живуть у халупах та отримують зарплатню у п’ять доларів на день.

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Чивава – нетуристичне місто, і гуляти там поодиноким іноземцям рекомендують лише в центрі. В іншому випадку можна стати жертвою частих розбірок наркоторговців.

Як закінчилися мандри Антона Зайцева Чивавою? Та яка вона – головна окраса Мексики? Дивіться вже завтра, 17 жовтня, о 10:00 в «Орлі&Решці» на Новому каналі!