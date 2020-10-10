«Орел і Решка» стало першим тревел-шоу, що побувало в Айя-Софії як мечеті

Ведучий легендарного українського тревел-проекту Антон Зайцев розповів, що змінилося в соборі після такого рішення турецької влади

Собор Святої Софії – одна з найвизначніших історичних пам’яток, збудованих ще за часів Візантійської імперії. Щороку його відвідувало по кілька мільйонів туристів. Але як буде зараз – незрозуміло. В липні цього року турецька влада повернула собору колишній статус мечеті. І таке рішення багато хто називає скандальним.

– За часів Візантійської імперії Собор Святої Софії у Стамбулі був головною святинею православного світу, – пояснює Антон Зайцев, ведучий тревел-шоу «Орел і Решка». – Але турки-османи, захопивши Константинополь (нинішній Стамбул – прим.ред.), перетворили собор у мечеть Айя-Софія – добудували мінарети, замалювали християнські символи. Лише через кілька сотень років мечеть перетворили на музей, і всі фрески відновили. А турецька влада цього року знову повернула все назад.

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У липні вперше за більше ніж 80 років у соборі провели намаз (молитва мусульман – прим.ред.), і зараз роблять це по п’ять разів на день.

«Орел і Решка» стало першим тревел-шоу, яке потрапило всередину Айя-Софії після такого рішення турецької влади. Яке, за словами ведучого Антона Зайцева, спричинило чимало змін.

– Зайшовши у святиню, відразу помічаєш, що закрили всі візантійські ікони-мозаїки, – розповідає ведучий «Орла і Решки», яке відтепер показує Новий канал. – Це зробили для того, щоб не травмувати почуття мусульман. Адже в ісламі заборонені зображення людей і тварин. Закрили також фрески на куполі та візантійські орнаменти на підлозі, постеливши величезний килим. А ще при вході відтепер усім без виключення треба роззуватися, як це заведено в мечетях. Змінилися також правила відвідувань пам’ятки туристами – це можна зробити лише у перерві між намазами. По всій території храму дозволено ходити лише чоловікам, жінкам – у визначеному місці.

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З приємних змін – безкоштовний вхід. Раніше за відвідування Айя-Софії-музею доводилося віддати 15 доларів, зараз же потрібно лише дочекатися закінчення намазу. Однак навіть це нововведення не може затьмарити хвилю обурення у світі, пояснює ведучий «Орел і Решка. Чудеса світу».

Куди ще вирушать ведучі «Орла і Решки» – дивіться щосуботи о 10:00 на Новому каналі!