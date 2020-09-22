Прыжки над пропастью и интервью с монахом: какие приключения ждут ведущих «Орел и Решка. Чудеса света» в новом сезоне?

Команда легендарного украинского тревел-проекта рассказала, куда путешествовала в условиях карантина

Съемки нового сезона стали для «Орла и Решки» настоящим вызовом. Команде пришлось быстро менять планы и искать места, куда разрешено путешествовать в условиях пандемии. И они эти места нашли. Уже с 26 сентября зрители узнают об этом в эфирах на Новом канале. А пока небольшой спойлер, куда отправилась команда «Орла и Решки. Чудеса света» в новом сезоне.

Легендарное украинское тревел-шоу «Орел и Решка» теперь – на Новом канале!

«Плитвицкие озера». Хорватия

Хорватия – одна из первых европейских стран, которая разрешила въезд туристам. Поэтому быть там и полениться посетить Плитвицкие озера – почти преступление, совершать которое команда «Орла и Решки. Чудеса света» не хотела. Это национальный парк невероятной красоты, который до поры до времени был закрыт для посещений. Но последние несколько десятилетий любой желающий может полюбоваться фантастическими пейзажами.

– Плитвицкие озера – чистый кайф. «Чистый» в прямом и переносном смысле, – говорит линейный продюсер сезона Евгений Шкляревич. – В некоторых местах красиво до слез. Все вокруг словно создано руками дизайнера и согласно его замыслу.

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«Медный каньон». Мексика

Посчастливилось побывать команде «Орла и Решки. Чудеса света» во время съемок нового сезона также в Мексике. И там ведущая Василиса Хвостова решилась на отчаянный шаг – прыгнуть с банджи над пропастью.

– Над каньоном есть канатная дорога Виа феррата, – рассказывает линейный продюсер проекта Алексей Боронин. – Там очень страшно, поскольку нужно спуститься по отвесной стене. Но наша Вася – девушка смелая, поэтому решилась даже прыгнуть с «тарзанки» над пропастью.

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«Метеоры». Греция

Одно из самых уникальных мест в мире находится в Греции – это монастырский комплекс «Метеоры» на вершине скал. С греческого «Метеоры» так и переводятся – «парящие в воздухе». До поры до времени монахи вели там отшельнический образ жизни, до сих пор остается тайной, как им удалось возвести храмы на такой высоте. Сегодня же некоторые из монастырей могут посетить верующие и туристы.

– Вся съемочная группа была в восторге от этого места и, проезжая мимо, никто не проверял социальные сети и мессенджеры, а фотографировали и снимали видео это чуда света, – говорит линейный продюсер Евгений Шкляревич. – Василиса особенно расчувствовалась на «Метеорах» и призналась, что во время интервью с местным монахом ей стоило огромных усилий сдержать слезы и не заплакать на камеру.

Увидеть эти и другие впечатляющие места можно будет уже с 26 сентября. Включайте Новый канал и реалити «Орел и Решка» уже в эту субботу в 10:00!