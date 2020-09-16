«Орел і Решка» зробить суперницями найкращих подруг

Команда легендарного українського тревел-шоу розповіла про новий «Дівчачий сезон»

Уже з 26 вересня глядачі Нового каналу прокидатимуться разом із «Орлом і Решкою» – щосуботи о 10 годині ранку в ефір виходитимуть випуски з відразу двох нових сезонів – «Чудеса світу» та «Дівчачий сезон». Останній стане справжньою несподіванкою, оскільки змусить боротися за золоту картку двох кращих подруг.

– Особливість «Дівчачого сезону» не в тому, що ведучими стануть дві дівчини. Таке в нас уже було з Лесею Нікітюк та Регіною Тодоренко, – каже продюсер Ольга Малашенко. – Його родзинка в тому, що Настя Івлєєва та Юля Коваль – найкращі подруги, і дружать вони вже багато років.

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У порівнянні з Настею, Юля поки що не надто досвідчена мандрівниця. Її минулі подорожі з «Орлом і Решкою» перервала пандемія, тому зараз вона готова надолужити згаяне.

– Юля ще не розпещена дорогими люксами і не знайома до кінця з життям бюджетного туриста, – з усмішкою розповідає продюсер «Орел і Решка. Дівчачий сезон» Ольга Малашенко. – Але вона готова вриватися на всі сто відсотків, і буде всіма силами завойовувати любов глядача. Інша справа, чи зможе дівчина витримати таку конкурентку, як Настя Івлєєва? (усміхається).

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А загалом, пояснює продюсер проекту, найбільша особливість «Дівчачого сезону» в тому, що його зйомки припали на період пандемії. Тож вони розкажуть про ті місця, які сьогодні реально доступні українцям.

– Зрозуміло, що нам не вдалося відвідати всіх тих місць, які ми могли б відвідати, – каже Ольга Малашенко. – Відмінилися фестивалі та інші івенти, які проводяться з року в рік. Не відновили свою роботу також багато інших локацій. До прикладу, в одній країні замість того, аби п’ять хвилин підніматися на фунікулері, нам довелося дві години йти пішки в гору. Також свою роботу обмежили і готелі. Одного разу ми забруднили свій дорогоцінний рюкзак (усміхається). А хімчистка, як виявилося, через карантин працювала лише у визначенні дні. Тож нам довелося самим його прати, самим сушити фенами. Ось такі побутові «пригоди».

Не пропустіть прем’єру відразу двох нових сезонів «Орла і Решки» – «Чудеса світу» та «Дівчачий сезон». Уже 26 вересня о 10:00 на Новому каналі!