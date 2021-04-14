Video: Празднуем день рождения с Веркой Сердючкой и ее мамой. Анонс 7 выпуска тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале

Смотри онлайн АНОНС 7 выпуска тревел-реалити Орел и решка. 10 лет.
Новый канал / Орел и Решка. Новый сезон / Празднуем день рождения с Веркой Сердючкой и ее мамой. Анонс 7 выпуска тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале
14 апреля

Празднуем день рождения с Веркой Сердючкой и ее мамой. Анонс 7 выпуска тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале

Смотрите в субботу, 24 апреля, в 10:00 на Новом канале приключение новой звездной пары в новом невероятном городе!

Кажется, только вчера Алан и Жанна Бадоева снимались в первом выпуске «Орла & Решка» в Барселоне, и вот прошло целых десять лет! Создатели тревел-проекта решили отпраздновать эту дату по-особенному ... и пригласили на роль ведущих звезд. Десять выпусков, десять пар известных артистов, десять интересных и ярких направлений - все это в эфире Нового канала.

Празднуем день рождения с Веркой Сердючкой и ее мамой. Анонс 7 выпуска тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале
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