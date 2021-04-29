Beauty-процедуры Нади Дорофеевой: какой ритуал певица никогда не пропускает

Ведущая «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале рассказала, как ухаживает за кожей лица

График певицы Нади Дорофеевой расписан буквально по минутам. Она успевает все: снимать клипы и ролики для косметического бренда, записывать новые песни, репетировать и даже стать ведущей одного из выпусков тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», которое показывает Новый канал. Но даже в самые насыщенные дни девушка найдет место в своем графике для длительных банных процедур.

— В детстве мы жили большой семьей в квартире, в душ ходили по очереди, подгоняли друг друга, — призналась Надя Дорофеева. — Поэтому сейчас душ для меня — место счастья и любви. Я могу проводить там очень много времени!

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Немалую часть этого времени девушка тратит на уход за лицом — она не может пойти спать, пока не смоет косметику.

— Главное для меня — очищение. Я очень хорошо в конце дня умываюсь — мицеллярной водой, двухфазным маслом для снятия макияжа, специальным гелем с водой, потом протираю лицо тоником и увлажняю, — рассказала ведущая «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале. — Помните: очистить кожу — очень важно. Всякие крема могут быть разводом, но вот очищение — это то, что нужно делать обязательно.

О семейных поездках, смешных бытовых моментах и закулисье съемок «Орла&Решки. 10 лет» в Иордании — в «Тревел краш-тесте» с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом:

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!