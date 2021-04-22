Як Вєрку Сердючку в Орлі і Решці знімали: відвертості продюсера

Новий канал запрошує на фінальну вечірку «Орла&Решки. 10 років» у суботу, 24 квітня, о 10:00. Вмикай телевізор!

Святковий сезон легендарного тревел-проекту закривають суперзірки – сама Вєрка Сердючка та Віра Брежнєва стали ведучими фінального випуску! Вони поїхали до Барселони, де десять років тому розпочиналася історія «Орла&Решки».

Щоб відзняти цей випуск, команді потрібно було зробити неможливе. По-перше, вмовити домосідку Вєрку Сердючку поїхати у подорож і взяти з собою її маму. По-друге, встигнути оформити спеціальні документи на в’їзд до країни. По-третє, придумати, чим годувати зірок, якщо все зачинено.

Неймовірно, але все магічним чином склалося. Продюсерка проекту Олена Синельнікова розповіла, як їй вдалося реалізувати свою мрію:

– Ми запропонували знятися в «Орлі&Решці» Андрію Данилку, – згадує продюсерка. – А коли зрозуміли, що є можливість залучити Вєрку Сердючку з мамою, то я не повірила своєму щастю! Обожнюю її! Місяць вела з ним переговори, зустрічалася, розповідала, що і як буде. Бо Андрій – великий перфекціоніст. Тим часом Барселона закривалася, і потрібно було швидко домовлятися про зйомки. Ми писали в посольство Іспанії, оформлювали дозволи на зйомки в місті. Все вдалося! Коли приїхали до Барселони з артистами, то здивувалися, наскільки вона порожня. Ресторани працювали дві години на день, і лише літні майданчики. Я хвилювалася, чим годуватиму артистів. Але викручувалися, бо зйомки були такими, що не до їжі. Щільний графік, костюми важкі, грим… Але всі отримали велике задоволення. У нас була єдина проблема – ми постійно сміялися. Камери трусилися, бо оператори теж сміялися. Це неможливо було витримати! Андрій – людина-свято, він продукує гумор просто на ходу. Зйомки в Барселоні та ще і з Сердючкою – це дуже знакова для мене історія. І я щаслива, що все вдалося!

На локдауні здолала хандра? Вмикай Новий канал у суботу о 10:00 – Вєрка Сердючка разом із мамою продемонструють, як отримувати задоволення від життя.

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