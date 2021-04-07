«Пришлось взять себя в руки»: какой страх Надя Дорофеева поборола на съемках «Орла&Решки»?

Ведущая праздничного сезона тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» на Новом канале рассказала о своем отношении к экстриму

Отправляясь в Иорданию на съемки тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» (Новый канал), Надя Дорофеева понимала: ее ждут очень насыщенные, интересные и яркие дни. Правда, чтобы снять познавательный выпуск, певица не только впечатлялась местными пейзажами и наслаждалась местной едой, но и выходила из зоны комфорта.

— Я – максимально далекий от экстрима человек, и на съемках мне достались испытания, которых боялась больше всего. Могу сказать, что эта поездка перевернула мое отношение к экстриму. Я решилась забраться в гору на машине – было очень страшно, особенно, когда мы поднимались наверх под большим углом, — рассказала ведущая «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале Надя Дорофеева. — Но какую я испытывала в тот момент гордость за себя!

Подъем в гору — не единственная фобия, с которой справилась Надя. Взгляд на страну с высоты птичьего полета тоже дался девушке непросто.

— У меня был страх летать на вертолете, который я также поборола. Мне просто пришлось взять себя в руки, чтобы выглядеть в кадре бесстрашной и уверенной, — добавила Надя.

Удалось ли певице скрыть от зрителей свои переживания, узнаем совсем скоро. Смотрите всей семьей выпуск тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом в субботу, 10 апреля, в 10:00 на Новом канале!

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