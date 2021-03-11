«Люди отрывали плиты от надгробия»: ведущая «Орла&Решки» Юлия Санина посетила могилу Пабло Эскобара

Фронтвумен группы The Hardkiss отправилась в колумбийский город Медельин со съемочной группой самого популярного украинского тревел-шоу

Колумбийский город Медельин в первую очередь известен тем, что является родиной наркобарона Пабло Эскобара — человека, который к 1980 году контролировал 80% от мирового рынка кокаина. Так что оказавшись в его родном городе на съемках тревел-проекта «Орел&Решка. 10 лет», который показывает Новый канал, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина не могла не посетить знаковое место — дом, в котором убили Эскобара.

— Меня очень удивило, что на месте убийства Пабло Эскобара не сделали музей или какое-то памятное место. В любой другой стране на этом уже бы зарабатывали деньги, водили туристов, — поделилась впечатлениями Юлия Санина в «Тревел краш-тесте». — Это просто двухэтажный дом, который после убийства Эскобара переоборудовали в школу испанского языка. Сейчас здание выставили на продажу. Если обычный турист будет проходить мимо, он даже не обратит внимания на этот дом и не будет знать, что в нем произошло. Так колумбийцы пытаются стереть из своей истории этот момент.

Посетила фронтвумен The Hardkiss и могилу самого знаменитого наркобарона в мире, которая находится на кладбище «Сады Монтесакро» в Итагуи, к югу от Медельина.

— Эскобар захоронен вместе с мамой, папой, другими родственниками и няней, которую он очень любил. Недавно на эту могилу насыпали много камушков, потому что люди отрывали плиты от надгробия и забирали их с собой, как сувенир. Дело в том, что многие считают Эскобара героем вроде Робин Гуда, — объяснила ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» на Новом канале. — Чтобы потом не было так сложно восстанавливать могилу, и насыпали эти камушки — каждый может взять их себе на память. Но я этого делать не стала.

Больше подробностей о поездке Юлии Саниной и ALEKSEEV в колумбийский Медельин — в «Тревел краш-тесте», который выйдет совсем скоро на YouTube-канале Нового.

Video: «Люди отрывали плиты от надгробия»: ведущая «Орла&Решки» Юлия Санина посетила могилу Пабло Эскобара Фронтвумен группы The Hardkiss отправилась в колумбийский город Медельин со съемочной группой самого популярного украинского тревел-шоу

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» и «Орел&Решка. Чудеса света» по субботам с 10:00 на Новом канале!

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