Чай из коки и коробки от кукол: Что ведущая «Орел&Решка» привезла из Боливии

Мишель Андраде рассказала, какие памятные вещи привезла из Боливии 10 лет назад, и какую «запрещенку» везла родным из Украины в этом году

Популярные артисты Michelle Andrade и Позитив стали ведущими первого выпуска сезона «Орел&Решка. Новый сезон» и показали зрителям Нового канала солнечную Боливию. Для Мишель эта поездка стала и вовсе особенной, ведь она вернулась в свою родную страну и даже побывала в городе, в котором родилась и прожила 13 лет – Кочабамбе.

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На съемках спецпроекта «Тревел краш-тест» на YouTube (Новый канал) девушка рассказала, что было в ее чемодане, когда она покидала Боливию в 2010 году, и что привезла в родную страну из Украины в этот раз.

– Я обожала Барби! – со смехом вспоминает Мишель. – У меня в Боливии была целая коллекция. И когда мы с мамой уезжали, я оставила всех кукол там, а взяла с собой в Украину только пустые коробки! Не знаю почему так! 🙂 Видимо, они мне очень нравились, коробки от Барби ведь были яркие и красивые. А еще мне бабушка колечки всегда дарила, маленькие такие, я на мизинчике их носила. Они до сих пор у меня есть! Сейчас же, когда я приехала к родным с «Орлом&Решкой», мои две тети тоже колечки мне подарили, и я их храню.

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Но в гости к родственникам Мишель тоже приехала не с пустыми руками, ей удалось привезти из Украины вкусную «контрабанду»:

– В Боливию я везла сало, колбаску и икру! – смеется певица. – А обратно, когда уже в Украину летела, в освободившиеся чемоданы упаковала местные деликатесы: чай из коки – он не запрещен, но могли в аэропорту остановить для проверки, и много пакетиков чарки (сушеное мясо ламы). Мы с мамой его так любим, что я взяла ну очень много упаковок, пришлось даже кроссовки и некоторые вещи оставить в Боливии, чтобы места хватило!

Какие еще интересные истории провезли из Боливии Michelle Andrade и Позитив, смотрите в первом выпуске спецпроекта «Тревел краш-тест» на YouTubе Нового канала. И не забудьте, что там же есть и второй выпуск «Орел&Решка. Новый сезон» из Португалии с Александром Гудковым и Иваном Дорном в роли ведущих. Это стоит увидеть!