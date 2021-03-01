Ведущий «Орла&Решки. Новый сезон» Александр Гудков сжег ногу в Португалии

На пару с музыкантом Иваном Дорном шоумен раскрыл европейскую страну с неожиданной стороны

Португалия — это не только Лиссабон, Порту и мыс Рока, за которым находится край света. Это — старая европейская страна с богатейшей историей, нырять в которую отправились шоумен Александр Гудков и музыкант Иван Дорн — одни из звездных ведущих тревел-проекта «Орел&Решка. Новый сезон», который показывает Новый канал. Пока Иван Дорн наслаждался океаном и местными деликатесами, Гудков отправился в Фатиму — город, который португальцы считают священным.

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— Считается, что здесь можно замолить абсолютно все грехи. Говорят, сто лет назад трем местным пастушкам явилась сама Дева Мария. Она передавала детям пророчества, которые потом сбывались. В честь этого чуда в городе построили базилику и площадь для молитв, на которой может поместиться 200 тысяч человек, — рассказал шоумен.

Если Канны знамениты красной дорожкой, то в Фатиме есть своя дорожка – белая. Правда, по ней ходят не звезды, а грешники. Чтобы замолить грех, нужно пройти весь путь по дорожке на коленях. А еще там есть специальный магазин, который Гудков назвал «анатомическим восковым театром».

— В нем продают огромное количество восковых ног, рук, голов и даже внутренних органов! Местные считают, что если вы сожжете на лечебном огне ту часть тела, которая болит, то все пройдет, — отметил ведущий проекта «Орел&Решка. Новый сезон», который выпускает Новый канал. — Части тела сжигают в огромном святилище — к нему люди несут свечи. Кто маленькие, кто побольше, а кто — вообще двухметровые.

Отправился к святилищу и шоумен. Да не один, а с восковой ногой! ведь во время двух дней съемок с сотней долларов в кармане здорово натрудил ноги. И хотя он не сразу понял, где именно нужно сжечь муляж части тела, ритуал все-таки завершил.

— Ощущения у меня двоякие. Но если это кому-то помогает, то почему бы и нет? Да и легкость в ногах после святилища присутствовала, прям полетел дальше, — улыбается Гудков.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» по субботам в 10:00 на Новом канале! В следующем выпуске ведущий и музыкант Коля Серга и певица Анна Седокова отправятся в Картахену.