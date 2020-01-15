Актеры сериала Нового канала провоцируют новые сплетни об их личной жизни

Недавно в Instagram новоканальскому сериалов появилось несколько провоцирующих фото Егора Козлова и Насти Нестеренко. Мол, актеры молодежной мелодрамы «Новенька» крутят роман не друг с другом, а с другими коллегами по сериалу.

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Сначала в своем Instagram Егор запостил свою переписка с Анной Тихомировой, которая играет Анну-Марию. В ней Аня ревновала Егора к коллеге по сериалу Иры Макаровой, которая играет Лару. В ответ на ревность Егор успокоил девушку, что «она лучшая». Актер даже написал ей заветное слово: «Люблю».

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А уже через некоторое время в Instagram сериалов Нового канала опубликовали фото, на котором Настя Нестеренко целуется с Захаром Шадиним, сыгравший Вадима. По сериала у пары не было отношений, поэтому данный кадр точно не со съемок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram novy_se.reals 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– У меня есть человек, к которому хочется возвращаться домой вечером, – прокомментировала подозрения Настя Нестеренко.

А вот исполнитель роли Романа Егор Козлов рассказывать ничего не захотел. Он считает, что личная жизнь должна оставаться непубличной.

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Поклонники сериальной пары Веры и Романа очень хотят, чтобы Настя и Егор оказались парой и в жизни. Но такие фото ставят реальность романа под сомнение.

Что же там на самом деле происходит между Настей и Егором с «Новенької» и с кем они встречаются в жизни, до сих пор остается загадкой.

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