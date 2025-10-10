Новый каналНовости

Как спасти менталку? Лайфхаки от актрис Нового канала

Актрисы сериала «Семья по воскресеньям» поделились лайфхаками хорошего эмоционального состояния

Анастасия Иванюк, Мария Стопник и Ксения Вертинская из комедийного сериала «Сім'я по неділях», премьера которого состоится в эфире 3 ноября, поделились лайфхаками хорошего эмоционального состояния

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Это еще один повод напомнить, что следить и заботиться нужно не только о физическом состоянии, но и о ментальном. Не забывать об отдыхе, давать себе возможность обновления, заниматься с психотерапевтом. Вариантов поддержания психики множество. Личными лайфхаками поделились актрисы комедийного сериала «Сім’я по неділях», который 3 ноября стартует на Новом канале. Возможно, какие-то из их методов помогут и вам.

Анастасия Иванюк: Прогулки с собачками из приютов и письма себе в будущее

– Психологическое здоровье очень важно для меня. Я постоянно ощущаю связь между ментальным и физическим. Так что уже несколько лет нахожусь в терапии, – рассказывает Настя. – Иногда могу менять специалиста, иногда делаю паузы, но все же возвращаюсь к лечению моего внутреннего. Профессия актера предполагает много работы с эмоциями. К тому же я в принципе очень эмпатична, «тонкая душа», поэтому мне необходимо восстановление. Есть несколько лайфхаков, как прийти к гармонии с собой. Во-первых, я всю жизнь веду дневник. Это мой обряд, терапия, проявление любви к себе. Никогда не считала, сколько уже исписала блокнотов, но каждый из них скрывает много тайн, боли, моментов счастья и вообще просто жизни. Таким образом как будто говорю с собой в прошлом, в настоящем и будущем. Еще я пишу себе письма, которые открываю через год. Особенно люблю это делать в день своего рождения или на Новый год. Если мне хочется восстановление здесь и сейчас, то иду в приют для животных и гуляю с тамошними собачками. Их энергия и любовь наполняют меня. А еще я ужасно люблю читать. Особенно детективы. Когда читаю, погружаюсь в другие миры, и мне становится гораздо лучше. Честно говоря, работы над собой еще много. Даю себе время, любовь и терпение. И искренне желаю этого каждому!

Ксения Вертинская: Имеет настольную книгу, которая снимает тревожность

– Сознательно я занимаюсь психическим здоровьем уже шесть лет. Все началось с клинической депрессии, – говорит Ксения. – В первую очередь хочу сказать, что нет универсального ритуала для всех. Каждый сам должен найти свою зону комфорта. Надо думать, искать, анализировать, не верить слепо Reels из Instagram. Желаю всем держаться и находить свое спасение! У меня, например, есть настольная книга «Свобода от тревоги» Роберта Лихи. Когда понимаю, что тревожные мысли беспокоят больше чем обычно, открываю и читаю. Таким образом напоминаю себе определенные основы.

Мария Стопник: Смотрит мультфильмы и пьет витамины

– Я пью магний и мелатонин. Это две добавки, которые помогают мне держаться – делится Мария. – А еще если чувствую, что начинаю «расклеиваться», смотрю яркие мультики! Недавно начала каждый вечер писать семь вещей, за которые я благодарна этому дню. Это помогает не впадать в депрессию и мысли, что в жизни все плохо. Когда анализируешь свой день, то понимаешь, что даже в самом худшем можно найти семь вещей, за которые хочется поблагодарить. Добавьте к этому спорт, музыку и общение с хорошим другом. Еще очень люблю, когда туманная погода, гулять на природе – в лесу, парке… Прогуляться, понюхать деревья, закрыть глаза и слушать, как идет дождик, пытаться дифференцировать эти звуки. Это очень заземляет.

Все советы – личный опыт актрис. Каждый должен найти свои ритуалы заботы и то, от чего становится легче. Если состояние не становится лучше, следует обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением. Будьте здоровыми и вдохновленными!

