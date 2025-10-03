Акторка Анастасія Іванюк розповіла про зйомки нового серіалу Сімʼя по неділях

Новий каналНовини

З 3 листопада Новий канал покаже комедійний серіал «Сімʼя по неділях». У цій роботі – зірковий акторський склад та теплий сюжет про родинні стосунки. Для всіх акторів зйомки запамʼятались особливою теплотою.

– На нашому проекті було багато щасливих моментів. Правду кажуть: як ти корабель назвеш, так він і попливе. Назва нашого серіалу – «Сім’я по неділях». Розумієте, так? (усміхається). Ми працювали досить довго, майже без вихідних, мали щільний графік. Тож усі так зріднилися одне з одним, що й справді стали великою дружною сім’єю, – розповідає виконавиця однієї з головних ролей Анастасія Іванюк. – Зйомки були наповнені і сміхом, і радістю, і стресом. Все одночасно!

По-особливому Насті згадується бунтарська акторська традиція, яку вигадали на «Сім’ї по неділях».

– Під час обідів ми з Тарасом Цимбалюком, Сашею Рудинським, Марією Стопник та Женею Лісничим їздили по каву й тістечка. Буквально тікали з майданчика! – ділиться Іванюк. – Нам казали: «Ні, не їдьте», а ми: «Будь ласка, дуже хочеться чогось солоденького». Їхали, гучно вмикали музику, співали, щось розповідали одне одному. Це наче в таборі, коли тікаєш на пів години, щоб збігати в магазин зі своїми друзями. Дуже схожий настрій, така собі дитяча спонтанність. Ми кайфували одне від одного, від зйомок, і це був дуже класний період, хоч і дуже складний.

Дивіться комедійний серіал для всієї родини «Сімʼя по неділях» з 3 листопада о 19:00 на Новому каналі!

