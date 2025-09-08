Назар Заднепровский рассказал о своей роли в новом сериале Любов, як вона є

Уже 13 октября в 19:00 в эфире Нового канала стартует скетчком о буднях большой семьи «Любов, як вона є». В главных ролях – известные украинские актеры Назар Заднепровский, Екатерина Кузнецова, Андрей Исаенко и другие

Никакого вымысла – только настоящая жизнь! В октябре зрителей Нового канала ждут смешные, искренние и правдивые истории о жизни современной украинской семьи. Впечатлениями от участия в проекте поделился заслуженный и народный артист Украины Назар Заднепровский, сыгравший в сериале «Любов, як вона є» одну из главных ролей. Он предстанет в образе многодетного отца большой семьи.

– По сюжету, я отец трех дочерей. Две из них уже взрослые, у них свои семьи, есть дети. А мы с женой, которую сыграла Елена Узлюк, живем вместе с младшей дочерью и постоянно ссоримся. Любовь, как говорится, еще есть, но она переросла в привычку. Жить друг без друга не можем, но и ненавидим, – смеется актер сериала «Любов, як вона є» Назар Заднепровский. – Я играю в этом сериале отца, который переживает, чтобы третья дочь рано не вышла замуж, не забеременела. Потому что она все время меняет парней, я их постоянно гоняю, каждый новый для меня, как аллергия (смеется).

Артист признается: на экране проживает то, чего нет в реальной жизни, ведь его дочка еще маленькая.

– Моя настоящая дочь еще только перешла в пятый класс, но уже сейчас я вижу, что, пожалуй, тоже буду таким, как мой герой, – с улыбкой признается Назар. – Потому что этот сценарий как под меня написан, значит, авторы видят меня со стороны и что-то да знают.

Благодаря сочетанию искреннего юмора и знакомых каждому ситуаций «Любов, як вона є» заинтересует и молодежь, и старшее поколение.

– «Любов, як вона є» понравится всем. Молодую аудиторию очарует Екатерина Манузина, она и играет нашу младшую дочь. Режиссер Сергей Атрощенко говорит, что мы открываем новую звезду, – рассказал Назар Заднепровский. – Также за сюжетом будет интересно наблюдать молодым родителям, у которых есть новорожденные. Конечно, понравится и тем, у кого дети более взрослые. Ведь, как мне кажется, мы охватили очень разную возрастную категорию. А еще очень классный актерский состав и удачно подобранные персонажи, все выглядят гармонично. Я с некоторыми работаю впервые, но должен сказать: и у Сергея Атрощенко, и у того, кто утверждал актеров для Нового канала, вкус есть.

Смотрите премьеру скетчкома о комедийных буднях большой семьи «Любов, як вона є» на Новом канале с 13 октября, с понедельника по четверг в 19:00!