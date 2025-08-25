Чи отримувала Катерина Кузнецова інтимні пропозиції від режисерів: подробиці

Популярна українська акторка серіалу Нового каналу «Любов, як вона є», прем’єрні серії якого глядачі побачать вже восени, зізналася, чи отримувала інтимні пропозиції

Нові ведучі, прем’єрні серіали та улюблені шоу: що Новий канал покаже восени

Зараз дивляться

Катерина Кузнецова зізналася, чи отримувала інтимні пропозиції від режисерів

Чи правда, що шлях до великої сцени чи ролі в кіно лежить не лише через талант, а й через ліжко? Якщо такі історії й існують в акторському середовищі, то майже завжди залишаються за зачиненими дверима під грифом «цілком таємно». Акторка серіалу «Любов, як вона є», який Новий канал покаже вже цієї осені, Катерина Кузнецова у подкасті «Право на…» чесно зізналася – ніколи не стикалася з прямими пропозиціями.

– Зараз часто чую на свою адресу: «Ну, звісно, до тебе не залицялися, бо боялися твого батька». Але в мене були ситуації, коли, наприклад, режисери та продюсери проявляли якусь симпатію, та це завжди відбувалося дуже толерантно. Вони дарували мені квіти, промовляли приємні слова, – говорить Катерина Кузнецова. – Але щоб відкрито говорили про те, що роль через ліжко – ніколи в житті! Я в професії понад 20 років, і такого не було.

Катерина з обуренням згадує слова акторок, для яких інтимні зв’язки з режисерами – це ніби частина професії.

– Хоч мені й не цікаві акторки з сусідньої держави і народні артистки з радянського союзу, але дуже не подобалось, як вони говорили, що це звична справа, – обурюється Катерина Кузнецова. – Для них це, можливо, й нормально, але ж є інша низка актрис, які через це не проходили. А вони прямо конкретно акцентували на тому, що для режисера актриса має бути музою, і це цілком нормально. Для мене – ні!

Від Вівальді до Cigarettes After Sex: акторка Лєра Фокіна – про колекцію вінілу

Стежте за новинами на сайті та в соцмережах Нового каналу, аби не пропустити подробиці про зйомки нового скетчкому «Любов, як вона є» та цікаві історії з життя акторів!