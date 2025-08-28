Во вторник, 26 августа, Кабинет министров обновил порядок пересечения государственной границы. На сайте Кабинета министров Украины опубликовали постановление, в котором говорится о внесении изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут пересекать границу во время военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Речь идет обо всех украинцах соответствующего возраста.

– Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной, – добавила Свириденко.

Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления Кабинета министров, то есть с 27 августа.

Новые правила пересечения границы Украины 2025 года: основные изменения

Фото Getty Images